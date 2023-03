Mouscron: déjà un an de chantier à la rue du Marquis d’Ennetières

Cela ne signifie pas pour autant le départ imminent des ouvriers, comme l’a détaillé l’échevine des Travaux pour la voirie, Marie-Hélène Vanelstraete, lors du dernier conseil communal: "Le chantier de réaménagement de la voirie, de l’égouttage et des canalisations de distribution d’eau des rues du Marquis d’Ennetières, d’Ostende et d’Anvers a démarré en mars 2022".

La fin de chantier dont les maîtres d'ouvrage sont la Ville, Ipalle et IEG, est prévue en juillet 2023, "hors problème(s) sur chantier ou intempéries", indique l'échevine des Travaux.

"Ce chantier a débuté par des travaux d’impétrants qui avaient pour but de poser de nouvelles canalisations d’eau et de gaz de moyenne pression. Les raccordements d’eau et de gaz ont également été remplacés. Ces travaux d’impétrants ont été réalisés de mars à août 2022.

Depuis lors, les travaux d’égouttage et de voirie sont en cours et se déroulent par tronçons. Ils ont été réalisés dans les rues d’Ostende et d’Anvers. L’égouttage a également été posé rue du Marquis d’Ennetières, tronçon compris entre les rues d’Anvers et du Couët."

L’échevine a énuméré les étapes suivantes: "Le remplacement des raccordements particuliers de la rue du Marquis d’Ennetières, tronçon compris entre les rues d’Anvers et du Couët ; la pose de l’égouttage de remplacement des raccordements des travaux de voirie dans la rue du Marquis d’Ennetière (d’abord le tronçon compris entre les rues d’Ostende et d’Anvers, puis d’Ostende et de la Marlière). Une fin de chantier est prévue en juillet 2023, hors problème(s) sur chantier ou intempéries".