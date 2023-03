Pourquoi les Hurlus doivent-ils aller à la pharmacie de garde en Flandre?

À cet instant-là, soit avant 9 heures, c’est toujours la garde de nuit qui est en vigueur et c’est dans une pharmacie de Marke qu’il a dû se rendre. "À une époque où l’on prône à la fois une mobilité douce et une accessibilité aux soins, je m’étonne de devoir sortir de Mouscron. La proximité dans ce contexte me semble importante. Je suis mobile et mon souci de santé n’était pas grave. Mais je pense à ceux qui sortent de l’hôpital et qui n’ont pas de voiture, impliquant de prendre un taxi et donc de faire grimper l’addition… explique notre interlocuteur qui a dépensé davantage encore en appelant un 0900/10 500 au service coûteux. Je sais que les pharmacies de garde sont référencées sur www.pharmacie.be mais je ne voulais pas croire que c’était à Marke que je devais me rendre ! Donc j’ai appelé…"

Une garde uniquement en Flandre, ce samedi

En consultant le rôle de garde, on constate effectivement que, pour Mouscron, ce samedi 25 mars par exemple, les quatre pharmacies qui doivent pouvoir vous dépanner ne sont pas sur le territoire hurlu: il faudra vous rendre soit à Aelbeke, soit à Menin, soit à Leers-Nord, soit à Courtrai ! Tandis que c’est à Herseaux, Lauwe, Wevelgem et Courtrai qu’on pourra vous dépanner, ce dimanche.

"Dottignies n’est pas plus loin que Marke"

C’est l’Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central qui coordonne ce rôle de gardes. Pour Charles Ronlez, administrateur délégué à la gestion journalière pour l’UPHOC, la situation est normale. "La logique veut qu’une pharmacie de garde couvre un territoire sous les 20 kilomètres. La situation est d’autant plus particulière avec Mouscron qu’une partie du rayon de couverture est en France. Il serait donc dommage de s’arrêter à la frontière linguistique et donc de se priver de pharmacies en Flandre.

Quand on vérifie: au départ du CHM, Marke n’est pas beaucoup plus loin qu’une pharmacie de garde située à Dottignies. Les Mouscronnois ne sont en tout cas pas lésés: a contrario, les habitants de Menin ou en Courtrai n’ont parfois qu’une pharmacie de garde sur Mouscron et doivent aussi faire le déplacement", explique notre interlocuteur dont la pharmacie est à Ghislenghien. Là-bas aussi, "les habitants doivent se rendre dans un rayon de 20 kilomètres. La pharmacie de garde se trouve alors à Ath, Flobecq ou Brugelette".

"Tout le monde joue le jeu"

Le fait de parfois devoir sortir de Mouscron pour trouver des gélules, aux yeux de certains, c’est aussi risquer d’envoyer le message que toutes les pharmacies hurlues ne jouent pas le jeu de la garde. On pourrait en effet avoir l’impression qu’il y en a assez sur tout le territoire que pour pouvoir gérer seules les gardes. "Toutes les pharmacies doivent assurer leur rôle de garde. Pour une bonne répartition, c’est un système informatique qui gère les gardes et je les repasse en revue, dans la foulée, pour éviter de parfois envoyer les gens trop loin de chez eux. De plus, les pharmaciens peuvent aussi faire des échanges entre eux.

J’essaie qu’il y ait une bonne équité entre le nombre de gardes. En outre, il faut prendre en compte la rentabilité. Il faut payer quelqu’un pour assurer la garde et l’aspect économique des choses compte aussi, de même que la vie de famille. Voilà pourquoi on a fait évoluer les rôles de garde, tout en conservant un bon maillage. Cela est d’ailleurs mis en place en accord avec les autorités. Les statistiques parlent de toute façon d’elles-mêmes: le jour, en Flandre, on préconise une pharmacie de garde pour 50 000 habitants. La nuit, alors que les urgences sont plus rares, une pharmacie de garde est alors suffisante pour 100 000 habitants. Dans certaines régions de Wallonie, il n’est pas toujours possible de respecter ces recommandations en raison d’une faible densité de population. Mais, pour le Hainaut, on dépasse largement cette norme", rassure M. Ronlez.