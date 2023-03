L’agenda Wapi: le salon du mariage, la Maison de la culture en fête, le salon du bien-être, et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Salon du Mariage (Mouscron)

Ces 25 et 26 mars se tiendra le salon du mariage au Centr’Expo de Mouscron. Septante exposants permettront aux futurs mariés de préparer leur événement.

©com.

Le salon offre, le temps d’un week-end, en un seul et même lieu, de trouver tout ce que l’on peut chercher en vue d’un mariage. Sur un espace de 2 600 m², il y aura de quoi découvrir toutes les tendances.

Les septante exposants représentent de nombreux corps de métier et professionnels du mariage: art de la table, articles cadeaux, faire-part, bijoux, esthétique et soins du corps, déco, sono, traiteurs, location de voitures, robes de mariée, fine lingerie, photographes, etc.

Les visiteurs pourront assister à l’un des quatre défilés (deux par jour) de robes de mariée, cocktail et demoiselles d’honneur, costumes pour hommes et prêt à porter, mais aussi ceux de la suite.

Entrée: 5 € (gratuit pour les – de 12 ans)

2.Habitez la maison (Tournai)

La Maison de la culture invite à une journée gratuite et festive: les nouvelles portes s’ouvriront pour tout le monde, ce samedi 25 mars.

Journée festive et gratuite, ce samedi 25 mars, à la Maison de la culture de Tournai, pour fêter le retour prochain dans la maison.

©com.

Dès 9 h, place à un vide-grenier sur le parvis. À 10 h, une balade inédite, animée par la comédienne Isabelle Jonniau circulera à partir du même lieu, vers les alentours du bâtiment.

Toute la journée, des ateliers seront ouverts aux familles, librement: "Mon voisin, ma voisine" (réalisation d’une affiche à l’aide de tampons, toute la journée) et "Habitez la maison" (coloriage géant à 1000 mains, de 10h à 12h et de 14h à 16 h).

Tout le monde est aussi bienvenu au "Jeu du dessin", de 14h à 15 h, mais aussi dans l’espace réservé aux "Jeux en bois", de 10h à 11h et de 14h à 15 h.

Une visite guidée de la Maison de la culture est possible, en partenariat avec la Bibliothèque et Culture-Wapi, entre 14 h 30 et 17 h 30. Parmi les initiatives annoncées, notons également l’apéro-quizz-blindtest, dès 18h ainsi que des expositions thématiques.

Entrée libre.

3.Salon du bien-être (Enghien)

Venez rencontrer les acteurs régionaux du développement personnel au Salon du bien-être ces 24, 25 et 26 mars, au parc d’Enghien (salle des Acacias).

©Com.

Qu’il s’agisse de méthodes traditionnelles ou d’approches plus modernes dans la santé, dans le développement personnel ou encore spirituel, le salon du bien-être se veut résolument tourné vers les meilleures pistes: naturopathie, sophrologie, Reiki, tarologie, shiatsu, hypnose, lithothérapie, huiles essentielles, fleurs de Bach, herboristerie, cosmétiques et produits bio…

Outre les exposants, un espace de rencontre et conférences favorisera les échanges entre les partenaires et les visiteurs.

Des animations, ateliers, démonstrations en matière de bien-être et de développement personnel se dérouleront dans le parc en extérieur.

Entrée: 6 € (gratuit pour les – de 12 ans)