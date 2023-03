Poé’Vies: des poèmes mis en musique, ce samedi, sur la scène du Staquet (Mouscron)

"Je n’en reviens toujours pas, sourit Marie Den Baes. C’est fou ! Je ne m’attendais pas à un tel succès et à une telle attente des passionnés de la langue française et des amateurs de poésie pour ce concours. En tout cas, c’est du pur bonheur de voir que des gens se lancent dans la poésie, en prenant du plaisir à jouer avec les mots, sans pression et dans un esprit bon enfant !"

Lecture des poèmes lauréats en musique

Sur les 649 poèmes, le jury (composé de Laurent Harduin, Françoise Lison-Leroy, Jef Deblonde, Carine-Laure Desguin) en a retenu 100. "Les 100 poèmes lauréats seront repris dans le recueil Poé’Vies 2022 qui sera offert aux participants", ajoute Marie Den Baes.

Pour saluer les poètes en herbe, et mettre à l’honneur la poésie, la Mouscronnoise a également souhaité organiser, en partenariat avec le centre culturel de Mouscron dans le cadre de la Langue Française en Fête, une soirée "poésie" ce samedi 25 mars, à 20 h, dans l’auditoire Demeyere du Marius Staquet.

"Ce sera l’occasion de lire certains poèmes lauréats, choisis par tirage au sort, avec un accompagnement au piano par Florent Richard pour une évasion artistique totale. Nous accueillerons également durant cette soirée Samir Barris, en concert en trio avec Margaret Hermant et Nicholas Yates, qui mettra également en musique des poèmes et présentera quelques-unes de ses créations originales."

Entrée gratuite, mais sur inscription via la billetterie www.centrecultureldemouscron.be.