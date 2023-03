"L’édition de l’année passée avait rencontré un beau succès avec 1 600 visiteurs originaires de Wallonie, Flandre et France. Les retours du public et des exposants ont été très positifs, nous avons décidé de renouveler la manifestation. Celle-ci est très attendue, au point que le salon est complet au niveau des inscriptions depuis le mois de janvier" communiquent les organisateurs.

Le salon offre, le temps d’un week-end, en un seul et même lieu, de trouver tout ce que l’on peut chercher en vue d’un mariage. Sur un espace de 2 600 m², il y aura de quoi découvrir toutes les tendances.

Les septante exposants représentent de nombreux corps de métier et professionnels du mariage: art de la table, articles cadeaux, faire-part, bijoux, esthétique et soins du corps, déco, sono, traiteurs, location de voitures, robes de mariée, fine lingerie, photographes, etc.

Le salon se veut riche de diversité, beauté et complémentarité… Les spectateurs pourront assister à l’un des quatre défilés (deux par jour) de robes de mariée, cocktail et demoiselles d’honneur, costumes pour hommes et prêt à porter, mais aussi ceux de la suite. Ces passages seront agrémentés par la prestation de la chanteuse mouscronnoise Émilie Vervaeke.

Samedi 25 mars de 11h à 19h – défilé à 13 h 30 et 16 h 30 Dimanche 26 mars de 11h à 19h – défilé à 13 h 30 et 16 h 30. Prix: 5 €, gratuit pour -12 ans. Centr’Expo Mouscron, rue de Menin 475.