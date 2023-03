Herseaux : Nati & Ben, à la tête de la meilleure friterie du Hainaut ? Réponse jeudi soir sur RTL-TVI (vidéo)

1. La 3e génération de frituristes.

"Mon grand-père a eu sa première friterie sur la place de l’Ours, en 1973. De fil en aiguille, il a ouvert d’autres adresses à Mouscron ou Herseaux", se souvient Ben, patron de L’Baraque à Frites. "Ses cinq enfants ont tous, au moins ponctuellement, suivi sa voie. En vieillissant, il a légué ses différentes friteries à ses enfants, dont celle d’Herseaux à mes parents."

En 1994, la deuxième génération hérite d’une caravane devant la gare d’Herseaux. "Dix ans plus tard, on a construit un nouveau bâtiment pour agrandir la friterie et mes parents se sont progressivement retirés avant de nous laisser pour de bon leur bébé, en 2015. "

Derrière le comptoir ou aux fourneaux, c’est déjà la troisième génération de frituristes. "Nos enfants sont jeunes (16 et 14 ans) mais ils nous aident aussi. Et je crois sincèrement qu’ils ont envie de prolonger l’aventure de leurs parents", indique Nati. "Cette friterie, c’est toute notre vie. La preuve, elle est ouverte sept jours sur sept et fonctionne aussi via un service téléphonique instauré pendant le confinement. Ça fonctionne si bien que ça nous permet de nous développer."

2. L’originalité de la carte

Nati et Ben se complètent à merveille. Elle est la rigueur et l’enthousiasme permanent, il est l’inventivité. Chez eux la spécialité, c’est le burger !

C’est Ben qui élabore les recettes, les teste, crée des sauces originales pour agrémenter les burgers. "Rester sur nos lauriers ou sur une carte classique de friterie, c’est une facilité. Ce qui m’intéresse, c’est proposer de nouveaux burgers avec des produits de saison. J’aime expérimenter et associer des ingrédients qui n’ont pas vocation, pense-t-on, à cohabiter dans un burger", avoue l’intéressé. L’Herseautois a encore de beaux restes, issus de ces études de cuisine. "Parfois, une petite lumière s’allume et hop, je teste une nouvelle recette. Si elle fonctionne, je la mets à la carte. La meilleure mise à l’épreuve, c’est le retour des clients."

3. Une belle leçon de vie

Ben a la frite dans la peau. Il s’est fait tatouer le logo de sa friterie sur le bras. Un logo… bien particulier. "C’est un cornet de frite avec des appareils auditifs ", indique Ben. "Je suis malentendant. Pourtant, je ne me considérais pas comme une personne handicapée jusqu’il y a peu. En vieillissant, ça devient tout de même un peu plus compliqué." Heureusement, le frituriste peut compter sur la présence de sa femme pour assurer les "affaires courantes" de la friterie. "Mon papa était assez protecteur. Il m’a longtemps laissé à la friteuse, sans contact avec les clients. Il avait peur que je m’embrouille dans les commandes. Mais ma grand-mère l’a persuadé de me faire confiance."

L’Herseautois a fait son bonhomme de chemin en dépit d’une audition partielle. Ça méritait bien ce tatouage symbolique…

Ambassadeur de la frite locale

"On a hâte de voir le résultat de la journée de tournage", précise Nati. Les caméras d’RTL-TVI ont débarqué une première fois le 22 février pour le portrait des Herseautois, avant de revenir avec le jury (dont Maria Del Rio et David Antoine) le 7 mars et un jury de 15 personnes deux jours plus tard. Une "belle expérience", selon Nati, qui permet au couple de se faire l’ambassadeur du village d’Herseaux.