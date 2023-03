Changement de tonalités ensuite avec l’ensemble Melting Potes, dirigé par Benjamin Cusse, grâce notamment à l’apport d’instruments comme la clarinette ou le saxophone et des arrangements mélodiques pleins d’entrain. De l’introduction à l’harmonica d’un prometteur "Amazing Grace" à un "All you need is love", l’ensemble dottignien a ravi le public.

Les superbes interprétations de "Parla Più piano", le thème du Parrain ou de Shallow de Lady Gaga ont particulièrement remué l’auditoire avant l’apothéose finale: deux morceaux interprétés par tous les choristes réunis dans une ode à la beauté et au bon goût.