Mouscron: les boutiques du Christ organisent leur défilé, ce jeudi

Que ce soit à Mouscron comme ailleurs, en plus des appuis, certains commerces savent également se bouger, prennent aussi une partie de leur destin entre leurs mains plutôt que de vouloir ne prétendre qu’à de l’assistanat…

C’est notamment le cas de la dynamique rue du Christ qui a décidé d’organiser son propre défilé de mode au sein du Domaine de la Blommerie (2, drève Gustave Fâche), ce jeudi en soirée.

Pas moins d’une douzaine d’enseignes présenteront – sur des mannequins professionnels ou d’un soir – leurs vêtements et leurs objets (sacs, lunettes, montres…): Dress Code, Cocaïn, Gavroche, Vertige, Histoire de femme, Raphaël Kids, Optique Gouble, Alfro Mega, Lingerie Mireille et Orchidée Nuptiale. Photos Studio Raphaël et Fleurs Bellis seront aussi impliqués de cette soirée.

Le nombre de places est limité. Le prix d’entrée est fixé à 8 €, comprenant le verre de l’amitié.

Une tombola sera également mise en place.