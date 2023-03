Le jeu "Totem Battle" créé par l’ARTEM et testé à la bibliothèque de Mouscron

L’objectif est de sortir de totem du plateau de jeux. Mission visiblement réussie! ©ÉdA

Pas que des livres à la bibliothèque

Leur jeu "Totem Battle" est né, fruit d’une progression en cours depuis le début de l’année scolaire et qui a vécu son baptême du feu par un test auprès des 1re et 2 secondaires. Cela s’est vécu dans un bâtiment voisin de l’école, au cœur des rayonnages de boîtes de jeux que la bibliothèque de Mouscron met aussi à disposition du public dans la vaste salle du rez-de-chaussée. "On ne pouvait qu’accepter de les accueillir, c’est une chouette façon de faire découvrir notre environnement à des jeunes qui ne viennent pas ou peu chez nous", indique Charles de la bibliothèque, site qui conservera deux exemplaires de Totem Battle pour le grand public.

Un jeu testé… au milieu des rayonnages de jeux de la bibliothèque. ©ÉdA

"On va tenter de la mettre en avant sur les réseaux sociaux, pour que les gens viennent y jouer, l’emprunter et pourquoi pas même le commander auprès de l’ARTEM." Car une vie extrascolaire est envisagée, conclut Mme Oqbani: "La démarche scolaire se termine mais on aimerait que le jeu continue sa vie. On est dans la communication et on souhaiterait pouvoir le commercialiser".