Brigade canine de Mouscron: déménagement prévu à l’été, rue du Bornoville

Propriété de la Ville, la parcelle s’apparente alors à un terrain vague, où les riverains allaient parfois promener leurs chiens.

La volonté de la commune était de rapatrier d’autres canidés: ceux de la police. Avec la démolition de la ferme qui abritait le camp d’entraînement (le long de la chaussée de Dottignies), il fallait bien trouver un autre Quartier Général. Plutôt que de revendre à un privé et de voir une entreprise s’y installer (le terrain est repris en zone industrielle sur le plan de secteur), la bourgmestre a privilégié la piste du terrain d’entraînement pour la brigade canine. La Ville de Mouscron annonçait un début des travaux en septembre 2021 et un usage dans les mois qui suivraient.

Finalement, il aura fallu attendre un peu plus longtemps. On annonçait encore un site opérationnel avant la fin de l’année 2022. Ce sera finalement à l’été 2023. "Les aménagements sont encore en cours. Il faudra attendre la pelouse ainsi que la clôture", confirme Magali Delannoy, la porte-parole de la zone.

Toujours derrière la chaussée de Dottignies, pour le moment…

Les autorités avaient trouvé un compromis à la mouscronnoise en promettant de diviser la parcelle en deux, pour calmer les riverains et leur permettre de conserver une partie accessible. "Ce n’est pas du 50-50 en termes de superficie puisque la partie réservée au terrain d’entraînement est plus conséquente, mais nous gardons une bande accessible à tout le monde, à front de rue", indique Benjamin Martin, le conseiller en prévention de la police locale. Les plans n’ont donc pas changé, même si pour l’heure, des grillages limitent considérablement l’accès au terrain.

En attendant les derniers aménagements, les policiers et leurs fidèles camarades d’intervention doivent continuer les exercices pratique. "L’entraînement a toujours lieu à la chaussée de Dottignies. La ferme a été rasée et le chalet déplacé mais la parcelle est encore accessible et nous permet toujours de travailler avec les chiens. Quant à d’autres exercices plus spécifiques, on utilise aussi des bâtiments comme le Centr’Expo ou d’autres locaux, notamment pour des exercices d’obéissance", conclut notre interlocuteur.