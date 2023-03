Aristide Maillol à la Piscine de Roubaix: le sculpteur mais aussi le peintre… (photos)

En fin de parcours, les œuvres en trois dimensions: des éléments très imposants côtoient de plus petites créations, comme cette "Tête de jeune fille" sculptée autour de 1910. ©ÉdA

L’artiste qui ne datait rien

C’est un cheminement chronologique nécessaire qui est proposé avec ce rendez-vous intitulé La Quête de l’harmonie, comme l’explique l’une des deux commissaires scientifiques, Ophélie Ferlier-Bouat, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Bourdelle à Paris: "C’était important pour nous de raconter son parcours depuis la peinture en passant par les arts décoratifs pour arriver à la sculpture et ainsi raconter sa vision de la création. On peut s’apercevoir qu’il a le sens de la synthèse qui le caractérise, faisant de lui le père de la modernité !"

Le portrait de Maillol par son ami József Rippl-Rónai, en ouverture. ©ÉdA

C’est donc par une peinture à l’huile que l’exposition s’ouvre. Mais elle n’est pas de Maillol, souligne en clin d’œil Antoinette Le Normand-Romain, l’autre commissaire scientifique et par ailleurs directrice générale honoraire de l’Institut national d’histoire de l’art, conservateur général honoraire du patrimoine: "L’accueil se fait avec un portrait d’Aristide Maillol réalisé par un ami hongrois. Ça le représente bien: à l’arrière, on reconnaît le village où il est né et qui restera un point d’ancrage. En effet, s’il passait l’été en région parisienne, l’hiver, il préférait retrouver le climat doux de sa catalogne natale".

©La Piscine de Roubaix.

Les peintures qui suivent aux cimaises sont bien de lui. De là à savoir quand il a manié le pinceau pour les faire naître, c’est une autre histoire ! "Le problème avec Maillol, c’est qu’on date très mal ses œuvres puisqu’il les signait mais n’inscrivait jamais l’année !"

Les toiles permettent d’apprécier l’attention particulière qu’il portait à la végétation. Il y a quelque chose de Seurat dans son art. De Gaugain aussi dont il ne cachait pas l’influence. "Au début, on constate des corps et des paysages simplifiés mais cela évolue progressivement. Il commencera notamment une approche du nu féminin à partir du moment où Clotilde va entrer dans sa vie…"

Un tableau sort du lot dans le parcours: La femme à l’ombrelle, l’un des chefs-d’œuvre. "C’est un prêt du Musée d’Orsay décliné en affiches, édité en cartes postales… C’est toujours une surprise pour le public d’apprendre que cette œuvre connue est de Maillol puisqu’on l’associe plutôt à la sculpture", continue nos interlocutrices.

"La femme à l’ombrelle" est huile sur toile prêtée par le musée d’Orsay. C’est une œuvre déclinée en merchandising depuis quelques décennies et dont on ignore souvent que c’est un tableau d’Aristide Maillol. ©ÉdA

La pierre avant le marbre

©ÉdA

Quelques tapisseries sont aussi suspendues et l’un ou l’autre bas-relief avant de finalement basculer dans une modélisation d’œuvres en trois dimensions. Composé majoritairement de femmes nues, c’est le clou d’une progression qui évolue crescendo.

Un ensemble de pièces parfois très imposantes peuple l’espace au point qu’on n’ose à peine imaginer la logistique ayant permis de les placer à majesté sous nos yeux ! "Aristide Maillol commence à aborder la sculpture sans enjeu particulier, cela se fait plutôt de manière ludique, sans avoir appris chez un professionnel, il n’a pas eu de formation solide."

L’exposition "Aristide Maillol: la quête de l’harmonie" est à voir jusqu’au 28 mai 2023. ©ÉdA

Cette partie de l’exposition exprime, là aussi, le cheminement d’un homme, pas à pas… Il y a d’abord une approche par la sculpture du bois puis le modelage avant de concrètement s’attaquer à la pierre calcaire et au marbre. "Il préfère d’ailleurs la pièce car elle ne brille pas. Pour lui, la matière doit envelopper l’œuvre, pas la refléter…"

L’exposition "Aristide Maillol: la quête de l’harmonie" est à voir jusqu’au 28 mai 2023. ©ÉdA

www.roubaix-lapiscine.com