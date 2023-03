"Ensuite, nous sommes retournés chez lui. Il devait me faire une omelette mais il a commencé à boire. J’ai bu aussi. J’ai trop attendu pour manger. Il était deux heures du matin. J’ai attendu, attendu encore et j’ai sauté dessus. Si j’avais su, je serais resté à la rue."

Drôle de scène, on en conviendra. Elle n’a pas été sans conséquences pour la victime. "On parle de quatre dents cassées et d’un nez fracturé", dit la présidente au prévenu. Ce dernier indique que son titre de séjour en Belgique est périmé et qu’à sa libération, il aimerait retourner en France.

En fait, Grégory faisait opposition. Il avait écopé de deux ans de prison pour ces faits. Le ministère public a mis en avant les conséquences fâcheuses pour la victime. "J’estime que la peine prononcée à l’encontre de monsieur est adéquate. Il a des antécédents. Maintenant, j’entends aussi que sa situation sociale est compliquée et que s’il veut retrouver sa place dans le foyer où il était hébergé, un sursis pour ce qui excède la détention préventive peut être envisagé."

Pour sa défense, Grégory a souligné qu’il souhaitait avoir des contacts plus réguliers avec les membres de sa famille, histoire de se reconstruire. Jugement le 27 mars.