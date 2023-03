Mouscron: appeler la police quand on tient un trafic de stups... drôle d'idée

Ce dossier présente des scènes de violence et en parallèle, des faits de stupéfiants. "Mon client a été condamné à 18 mois de prison en 2021 pour trafic de drogues. Il est ici en aveux des préventions retenues à sa charge, mais selon lui, c’était de la légitime défense.", précise son avocat. Malgré les coups reçus et le coup de couteau dans le dos ce jour-là, l’individu âgé de 35 ans tient encore debout. Il retourne chez lui et retrouve son agresseur avec l’aide de toxicomanes. "Des amis m’ont chauffé pour aller lui régler son compte". Le détenu le passe à tabac avec une batte de baseball et non une barre de fer. La précision est, semble-t-il, importante, car selon lui, on ne peut pas tuer avec une batte. "Vous n’avez jamais été en Cour d’assises", a remarqué la présidente. Pour le procureur du roi, la peine ne doit pas d’être réduite. "J’ai conscience qu’appeler la police quand on organise un trafic de stupéfiants dans son appartement et qu’on vient de se faire frapper, ce n’est pas facile", souligne le magistrat ironiquement. La défense sollicite un sursis. Jugement le 28 mars.