Été Solidaire à Mouscron: la Ville attend vos candidatures jusqu’au 5 mai

L’an dernier, par exemple, des jeunes avaient notamment fabriqué une barrière en bois de palette au niveau de la maison sociale de quartier de la Châtellenie, embelli des cimetières avec de nouvelles plantations, aménagé un terrain de pétanque à l’avenue Vandevelde ou proposé des animations dans les maisons de repos du CPAS.

"Si l’expérience t’intéresse, tu peux envoyer ta candidature, accompagnée d’une lettre de motivation, d’une attestation student@work, d’une copie de ta carte d’identité et d’une copie de ta carte bancaire. Ta candidature, accompagnée des documents sollicités, doit être adressée avant le 5 mai 2023 à 17 h, à Céline Vande wiele (coordinatrice référente) et Julien Ballieu (coordinateur) au service des Affaires Sociales et de la Santé (Rue de Courtrai, 63. 7700 Mouscron) ou envoyée par mail à: etesolidaire@mouscron.be. il est également possible de remplir le formulaire disponible depuis le 15 mars sur le e-guichet de la Ville de Mouscron."

Infos: 056/860 216, au 0492/97.54.57 ou au 056/860 329.