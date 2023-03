Ses imposantes plantations ont connu certaines maladies.

La tempête de l’an dernier avait aussi mis en sol certains arbres sur le terrain de golf tandis que la chute d’autres menaçait… Ces peupliers d’Italie furent donc tous abattus en février 2022, comme nous le relations.

Plusieurs arbres sonnaient creux. Leur abattage en février 2022 a confirmé qu’il y avait bien un vide inquiétant… ©ÉdA

Ces derniers jours, les ouvriers communaux se sont affairés sur le site verdoyant dédié à la jeunesse et au sport, comme l’explique l’échevine Kathy Valcke ayant ces spécificités dans ses attributions: "On ne parle pas de petits arbres pour la plaine de Neckere. C’est une replantation de"gros sujets"qui vient d’être réalisée, soit une quarantaine de charmes et de platanes".

Les peupliers d’Italie s’élevant très haut dans le ciel ont été abattus, l’année dernière. Leur remplacement par d’autres arbres avait été promis et la Ville a tenu parole. ©ÉdA

À noter qu’actuellement, le service "Plantations" de l’échevine Ann Cloet se charge également de la plantation d’essences du côté du joli parc du musée de folklore, de la cure de Luingne et du parc communal de Mouscron qui a aussi subi les affres du temps et de la maladie, avec notamment un champignon très rare qui était apparu sur des érables.