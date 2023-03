Des grands noms de la magie réunis, ce samedi, à la MJ La Ruche (Mouscron)

"Nous sommes très heureux de compter parmi nous, Gaëtan Bloom, connu pour son personnage dans le film culte “Les Sous-Doués”, et qui a aussi fait le tour du monde avec ses tours de magie. Il animera une conférence exclusive pour présenter ses tours, qu’il expliquera par la suite. Carlos Vaquera, anciennement animateur à la RTBF et RTL-TVI, Jean-Paul Mertens ou encore Frank Truong seront également de la partie", annonce Grégory Eggermont, animateur à la MJ La Ruche.

Un programme riche en animations: battle de magiciens, brocante pour amateurs et professionnels ou encore conférences seront au rendez-vous pour rythmer cette journée dédiée à la magie. "Le but est d’attirer le plus de monde possible à venir découvrir le monde de la magie. C’est un échange du début à la fin dans une super ambiance, à la belge !" plaisante le Mouscronnois.

Un after jusqu’au bout de la nuit

"Il y aura aussi bien évidemment, un bar pour boire et manger et, à 22 h, dès la fin du planning, commencera l’after avec des battles de magies jusqu’au bout de la nuit. L’occasion pour les “moldus” de montrer ce qu’ils ont appris durant l’après-midi", explique l’animateur. Une journée riche en apprentissage et en découverte pour tout le monde.

Une entrée à prix réduit

L’entrée est au prix de 10 euros et reste gratuite pour les moins de 18 ans et membres de La Ruche. "Nous sommes fiers de proposer une entrée à prix réduit au vu de l’offre proposée. Nous voulions vraiment rendre cela accessible, notamment pour les jeunes de La Ruche", confie l’animateur de la MJ La Ruche.