"Chocoland" à Herseaux, une fête du chocolat à l’accent américain samedi et dimanche

Le boulanger-chocolatier Dominique Valcke, les Amis du Crétinier et le comité des fêtes d’Herseaux Ballons n’auraient pas loupé une année de plus sans célébrer le chocolat, après un rendez-vous manqué au printemps 2022. Cette année, c’est Chocoland, le véritable paradis du chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts ! Rendez-vous le samedi 18 et le dimanche 19 mars à Herseaux-Ballons pour des festivités savoureuses et sucrées.