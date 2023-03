Mouscron: le chantier de démolition d’Auto Sport Willy est lancé

De quoi ne plus laisser le moindre doute sur la mutation du site en siège de la Société de logements de Mouscron annoncée depuis plusieurs années. Son président, Pascal Van Gysel, nous le confirme: "Le chantier commence effectivement et le futur sera bénéfique car on manque d’espace, là où nous nous trouvons, à la rue du Manège. Nos architectes notamment doivent travailler dans des conditions qu’on peut qualifier de déplorables. Je souligne cependant que la future construction ne sera pas que le siège, ce sera la base mais on y adjoindra plusieurs appartements qui assureront une certaine continuité".

L’imposante bâtisse et les différents bâtiments qui la prolongent tout le long du parking seront progressivement rasés, avec un sérieux tri de tous les éléments. Des ouvriers travaillent parallèlement sur le Tie Break dissimulé à l’arrière. ©ÉdA

Les locataires sont passés avant le siège

C’est en 2017 qu’on pouvait annoncer le projet. Indépendamment de la pandémie, cela reste un important laps de temps qui s’est écoulé. Le président glisse que cela s’explique par la volonté de privilégier les locataires prioritairement au confort des forces vives de la SLM: "Je rappelle qu’on est en plein dans un Plan de rénovation 2020/2024. On a notamment le très grand projet de rénovation des logements à la rue des Horticulteurs. Dans le cadre de programmes de rénovation énergétique des logements, on répond à un maximum de subsides de la Wallonie et de l’Europe et, une fois qu’ils nous sont attribués, il faut suivre, sans quoi ils nous sont retirés ! Il y a donc cette pression à vite concrétiser les projets qui est là et on a dès lors fait le choix de mener divers projets avant le siège mais, à un moment donné, on doit aussi y penser et c’est la raison pour laquelle on commence enfin…"

À l’arrière, le Tie Break est aussi en mutation

Un chantier qui se prolonge de façon moins visible à l’arrière, avec l’ancien Tie Break dont l’accès se fait perpendiculairement, par la rue de Roulers, et qui dépend aussi de la SLM, comme le détaille toujours M. Van Gysel: "On a commencé à désamianter, à démonter le bardage extérieur. Ce sera désossé pour y placer nos véhicules. En face, de l’autre côté de la rue de Menin, on a racheté l’ancien site Van Marcke pour y placer notre matériel mais le stationnement n’y est pas suffisant. À l’avenir, on pourra donc rassembler un maximum de véhicules à l’ancien Tie Break".