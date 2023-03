Météo fastueuse pour le défilé de la police de Mouscron

L’atrium du centre administratif a ensuite accueilli les participants pour les allocutions. Le commissaire-divisionnaire Jean-Michel Joseph a souligné l’importance que revêt cet événement pour son personnel qui a besoin du soutien citoyen pour donner sens à son action. Il a rappelé l’indispensable unité qui doit prévaloir au sein de la police: "L’esprit de corps est le ciment de notre zone de police. J’invite l’ensemble du personnel à s’en souvenir et à le cultiver au quotidien. Exercer le métier de policier est un honneur que la société nous octroie dans un rôle social comportant d’importantes responsabilités, un haut pouvoir et de forts privilèges tout en visant de hauts standards éthiques et comportementaux."

La bourgmestre Brigitte Aubert s’est réjouie de la poursuite de cette tradition aux connotations festives et destinée à resserrer les liens entre tous. Elle a encouragé son corps de police à poursuivre sa mission sécuritaire au service de la population tout en l’assurant de son entière collaboration.

Tradition respectée enfin dans l’interprétation de "Bê qu’in est fir d’êt Mouscronnos" qui a précédé le vin d’honneur.