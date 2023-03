L’Avenue rabotée près du CHM: le chantier de trop à Mouscron ?

Tout le trafic sortant de la route Express avant l’ancien tunnel a été envoyé vers l’ancienne chaussée d’Aelbeke continuellement saturée, ce mardi. ©ÉdA

C’est un flot continu de questions à propos du chaos dans et à l’entrée de la ville, souvent ponctué de messages agacés, qui a afflué durant toute la journée de ce mardi.

En sortant de la route Express… on est renvoyé vers la route Express en sens inverse si on veut emprunter l’avenue des Seigneurs. ©ÉdA

En cause: un tout petit chantier de quelques dizaines de mètres qui devait commencer la semaine dernière, qu’on a demandé à la presse d’annoncer et qui n’a finalement commencé que ce mardi matin… sans prévenir, cette fois.

Un travail d’une semaine qui vise à raboter l’asphalte de l’avenue des Seigneurs pour mieux le remplacer…

Résultat: cette voie primordiale en chantier ne permettant plus de se diriger vers le cœur de la ville en sortant de la route Express fermée mène tout le flot de véhicules vers l’ancienne chaussée d’Aelbeke… qui, elle, a grand besoin d’une réfection depuis bien plus longtemps que l’avenue actuellement en travaux. Tout le monde s’accorde à le dire et tout un chacun aura eu le loisir d’apprécier les nids-de-poule en rongeant son frein.

Quelques dizaines de mètres rabotés… et tout est dépeuplé! Ajoutez à cela l’agacement au CHM, ce mardi, avec du parking condamné par les travaux! ©ÉdA

Par ricochet, les files se sont répercutées sur un rayon très large. Il suffisait simplement d’allumer Waze, ce mardi, pour constater à quel point l’application voyait aussi rouge que les automobilistes…

"Le problème, c’est qu’il y a des travaux partout dans cette ville !"

"En sortant de la route Express, on n’est pas prévenu assez tôt que c’est fermé, il manque des panneaux !", râle-t-on.

Du côté de la police, elle indique qu’elle n’a pas été prévenue de ce début de chantier et que le nœud du problème dans la fluidité se situe en haut de la vieille chaussée d’Aelbeke, au croisement avec la rue du Coq Anglais.

La police assurera la gestion du trafic dès ce mercredi à ce croisement.

Les secours amenés à remonter la vieille chaussée d’Aelbeke saturée, ce mardi après-midi. ©ÉdA

Le problème sera-t-il résolu de cette manière? Il en sera amélioré, c’est sûr. Mais ne se situerait-il pas tout simplement dans le nombre de chantiers cumulés qui bloquent un tas d’artères en ville? "Le problème, c’est surtout qu’il y a des travaux partout dans cette ville!"