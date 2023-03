Les droits des femmes ne durent pas qu’une seule journée, à Mouscron…

Un ensemble qui a forcément marqué le coup, le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes… et qui joue les prolongations !

À voir sur les planches du centre culturel, mardi soir: l’histoire d’Asia Bibi, pakistanaise chrétienne dans un pays à majorité musulmane qui fut emprisonnée une décennie pour avoir souillé une source en s’y rafraîchissant… ©Théâtre du Chêne noir

Plusieurs rendez-vous publics sont proposés (depuis ce 2 mars avec le retour de l’exposition "Le textile au fil des femmes", à la bibliothèque cette fois) et tourneront pas mal autour d’Asia Bibi, Pakistanaise chrétienne accusée de blasphème et condamnée à mort pour avoir bu l’eau d’une source à laquelle elle n’aurait pas dû boire !

Emprisonnée longuement dans les geôles pakistanaises, elle a finalement été acquittée en janvier 2019 grâce à la forte mobilisation internationale. Elle fut extradée au Canada, quelques mois plus tard. "Le message à faire passer à travers cette histoire n’a pas de lien avec l’islam ni même avec la religion mais bien avec l’intolérance et le fanatisme", explique Maud Mallet du centre culturel de Mouscron impliquée dans le projet.

1. Petit-déjeuner lecture, samedi

©Com.

Plusieurs écrits ont été couchés sur papier à propos d’Asia Bibi.

"À ce titre, un petit-déjeuner lecture présentant divers extraits sera proposé ce samedi, à 10 heures. Ce rendez-vous gratuit sera animé par Marie-Jo Pollet, dit Mme Mallet. Cette matinée permettra de mieux comprendre le contexte du spectacle prévu mardi (voir ci-après)."

www.bibliotheque-mouscron.be

2. Bientôt un club de lecture

Mme Mallet est complétée par la directrice de la bibliothèque de Mouscron, Carine Remmery: "Il y a aussi la volonté de mettre en place, chez nous, un club de lecture à tendance féministe. L’appel est lancé et on ne va pas se limiter qu’aux livres !"

3. Salons de thés au centre culturel, mardi

En marge du spectacle, des salons de thés seront animés par les associations membres de La Voix des femmes au foyer du Marius Staquet. "Chaque association aura son stand. C’est gratuit et bien sûr ouvert aux hommes. Un salon de thé permettra de transmettre, débattre, éduquer…"

4. Le spectacle, mardi soir

Le spectacle "Asia" créé par le Théâtre du Chêne Noir sera présenté mardi soir au Marius Staquet. "C’est un spectacle qui nous a été proposé par la bibliothèque car sa directrice a pu le visionner à Avignon. Le texte est librement inspiré de l’histoire d’Asia Bibi. Une discussion en bord de scène est prévue en fin de spectacle, permettant d’échanger avec la comédienne Pauline Dumas."

15 €-12 € - 056 860 160 – www.centrecultureldemouscron.be/asia/

5. Sur RQC jusqu’au samedi 18 mars

Depuis le 4 mars et jusqu’au 18 mars, divers rendez-vous sont proposés sur les ondes de la radio libre mais aussi directement dans ses locaux situés face au Marius Staquet.

"On va aussi lancer une série de podcasts sous la thématique"C’est quoi être une femme au XXIe siècle ?", en abordant une généralité et en la raccrochant à une actualité ou à une personnalité mouscronnoise.

On a profité de la venue de Christiana Reali ayant interprété chez nous Simone Veil pour lancer concrètement ce projet", conclut Maud Mallet.

www.rqc.be

6. Au Ciné-club, le 27 mars

Enfin, le 27 mars, une soirée du Ciné-Club sera proposée au cinéma For&Ever, à 19 h 30, avec la projection d’ Annie Colère. film récent abordant la question du droit à l’avortement dans les années 70.

Une sensibilisation entreprise à la bibliothèque

Neuf structures mouscronnoises regroupent le collectif "La Voix des femmes" pour défendre à l’année un sexe faible… qui ne l’est pas !

Les différentes initiatives ont concrètement débuté mercredi, date de la Journée internationale des droits des femmes. Le collectif hurlu La Voix des femmes regroupant neuf structures s’est retrouvé dans la "niche créative" située dans le hall d’entrée de la bibliothèque afin d’afficher des mots de sensibilisation et des phrases fortes. De l’échange et de la réflexion ont aussi été menées dans la salle du rez-de-chaussée.

Le collectif hurlu "La voix des femmes" et ses messages dans la niche créative du hall d’entrée de la bibliothèque. ©ÉdA

"Aujourd’hui, on fait des dessins de femmes inspirantes comme Rosa Parks, Frida Khalo, Marie Curie… Une rédaction de cartes aussi indiquant "Je suis capable","Je suis fière"… Nous sommes là pour soutenir les femmes, luttant pour une revalorisation de leur travail, dénoncer les inégalités de salaires ou encore affirmer la nécessité d’un cadre juridique en matière de harcèlement de rues. Faire attention à soi mais entendre "Elle l’a cherché"n’est plus possible !", indiquent trois forces vives du collectif.

Parmi les adhérentes à celui-ci, il y a Fedasil. Certaines demandeuses d’asile étaient présentes "car les droits des femmes, c’est aussi pouvoir émettre des craintes sur l’excision, refuser le mariage forcé ou vouloir aller à l’école. Tout le monde n’est pas réfugié économique. Être lesbienne ou simplement être née femme est déjà une tare en soi dans certaines sociétés ! Et que dire de celles qui arrivent enceinte au terme de leur parcours d’exil car elles n’ont pas d’argent ? Le droit de passage devient alors le droit de cuissage… C’est ça aussi, la réalité !"