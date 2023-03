Contrôles de police dans 21 bus frontaliers à Mouscron : 24 infractions et une arrestation

L’opération a eu lieu sur les lignes Mouscron-Tournai (1 et 2) et MWR (Mouscron-Wattrelos-Roubaix). Au total, une dizaine de policiers, et autant de contrôleurs TEC et Ilévia, étaient mobilisés. Deux maîtres-chiens de la police fédérale appuyaient le dispositif.