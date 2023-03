Après avoir remercié toutes les personnes qui, l’an dernier, ont rallié l’une ou l’autre séance de prélèvement, et plus particulièrement les 34 nouveaux et les 53 mis à l’honneur, Jean Claude s’est lancé dans un exposé didactique très intéressant, mettant notamment en évidence l’importance du don de plasma, indispensable à la fois pour le traitement de maladies et la fabrication de médicaments: "Comme pour le don de sang, le but est donc bien aussi de sauver des vies. Sachez que plus de 150 traumatismes nécessitent un traitement à base de produits dérivés du plasma. À titre d’exemple, pour qu’un patient souffrant d’un déficit immunitaire puisse mener une vie plus ou moins normale, il faut pas moins de 130 dons de plasma chaque année et à vie!"

Vivement le nouveau Centre

L’installation, prévue d’ici quelques mois, d’un nouveau centre de transfusion, rue de Courtrai, juste en face du CAM et qui sera doté de deux machines de plasmaphérèse, devrait permettre de faciliter et développer cette démarche.

Jacques Derock, président de la Maison Croix-Rouge, a pour sa part rappelé les multiples domaines où s’implique son association dont les services itinérants, les visites aux personnes isolées, la location de matériel, l’atelier couture, la vesti-boutique, le bar à soupe ou encore la distribution de bons en partenariat avec le CPAS.

Les donneurs médaillés

Pour 20 dons: Orhan Arslanagic, François Baton, Monique Briche, Frédéric Buyse, Aurore Campion, Marie-France Debailleul, Marie-Emmanuelle Demat, Rodin Desplechin, Greet Devlies, Pascal Dewaele, André Duquenne, David Juchtmans, Caroline Lepers, Sophie Moulard, Frédéric Naessens, Luc Poblome, Gwenaëlle Robert, Deborah Saint-Jean, Nicolas Selosse, Fabienne Van Bever, Dominique Van De Vijver, Micheline Van Houtte, Marc Vandeburie.

Pour 40 dons: Jacques Dankaert, Christian Delwante, Damien Detollenaere, Pierre-Jean Josson, Christophe Neirinck, Philippe Nuttens, Pascale Vandevelde, Anne-Sophie Verhelle, Dominique Verzele.

Pour 60 dons: Bernard Deconinck, Denis Devos, Véronique Parmentier, Bernard Soete, Fabien Vanneste.

Pour 80 dons: Jenny Derck, Bertrand Derieuw, Rita Kistiaens, Sébastien Loeuille, Claudine Simoen, Laurent Vancoppenolle, Nicolas Werrebrouck.

Pour 100 dons: Vincent Bouckaert, Christiane Decraecker, Colette Snauwaert.

Pour 120 dons: Alain Breyne, Bruno Delonville.

Pour 140 dons: Jean-Pierre Bataille, Monique Dodergnies, Jean-François Duyck.