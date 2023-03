Les candidates au titre de Miss Mouscron reçues chez des figures locales

C’est d’abord à la rue des Perdrix qu’elles ont été reçues chez un fidèle partenaire de l’élection: Marc Seynaeve, spécialiste européen de la vente et de la réparation de juke-box, de flippers de collection, de kickers (dont un placé dans la salle de détente des Diables rouges, à Tubize) et encore de jeux de café divers. "Nos jeunes candidates ont pu découvrir et s’initier à tous ces jeux durant deux heures. Elles se sont follement amusées, affirme Mme Harduin ravie de ces portes ouvertes exceptionnelles. Après cette belle réception avec petits fours et champagne (comme au casino !), la suite de la soirée n’en était pas moins triste !" Les filles n’ont eu à parcourir qu’un court trajet pour s’immerger dans le bois Fichaux. "Direction le club L’Optimiste où nous attendait, en grand seigneur qu’il est, Joseph van Calbergh, le légendaire tenancier de cet établissement mythique. Que de souvenirs… "C’était au temps où…", comme disait Brel !", sourit Madame Harduin. Pour l’occasion, "les candidates portaient une tenue de circonstance puisque la soirée rétro était organisée sous le thème des années 60/70… Avec la classe qu’on lui connaît, Joseph a aussi mis les petits plats dans les grands: champagne ou soft à volonté durant toute la soirée, le tout accompagné de toasts et d’un lunch bien garni, après les discours et la présentation de chacune".

Pour rappel, celle qui succédera à Jade Mazinghien, Miss Mouscron 2022, sera élue dans moins d’un mois, le dimanche 2 avril. Nous ne manquerons pas d’y revenir.