La société TRBA réalisera, avant d’intervenir dans la voirie à proprement parler, des travaux d’impétrants. Il s’agira du raccordement des conduites d’eau potable pour l’intercommunale IEG. Cette intervention aura lieu en trottoir dans la rue Roland Vanoverschelde à Mouscron.

Pour que l’entreprise puisse travailler rapidement et en toute sécurité, la rue Roland Vanoverschelde, tronçon compris entre les rues de Dixmude et du Progrès, sera interdite à l’arrêt, au stationnement ainsi qu’à la circulation pendant les heures de travail, c’est-à-dire entre 7h et 17h. En dehors de ces heures, ledit tronçon sera accessible aux riverains. Ces interventions débuteront le lundi 6 mars 2023, et ce pour une durée approximative de 8 semaines (hors intempéries).

S’agissant d’un complément, la signalisation mise en place lors des phases précédentes reste d’application. Renseignements complémentaires (auprès de Dominique Hubaut – 056/860.816).

> En raison de de la réfection du revêtement hydrocarboné de l’ avenue des Seigneurs de Mouscron, à Mouscron, des modifications de circulation sont prévues du lundi 6 mars 2023 à 7h au vendredi 10 mars 2023 à 17h️. L’avenue des Seigneurs de Mouscron sera interdite à la circulation. Il sera également interdit de se stationner sur le parking n°3 du CHM situé à l’angle de l’avenue des Seigneurs de Mouscron et de la chaussée d’Aelbeke.