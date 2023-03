Voilà à quoi ressemblera le projet hurlu calqué sur le même projet tournaisien. Vano Immo espère l’engouement similaire. ©Vano Immo

Un espace clé sur porte

Ce site qui a près de 40 ans et qui héberge bien des structures voit son visage actuellement évoluer. Une grue y soulève des éléments préfabriqués d’un bâtiment d’ampleur, comme nombre d’entrevous ont pu le constater ces derniers jours.

Ce sont Les Ateliers d’X qui apparaissent, comme l’explique Hélène Vanoverschelde, administratrice de Vano Immo derrière le projet: "On fait bâtir deux blocs totalisant huit cellules pour PME, chacun d’une surface de 216 ou 324 m2 . Cet espace-là était encore disponible sur notre site (le centre Futur X est un projet Vano Immo à l’origine, même s’il y a quelques propriétaires aujourd’hui).

Contrairement à certains autres sites pour PME où l’acquéreur a la possibilité de l’achever lui-même, Les Ateliers d’X seront remis clé sur porte avec bureaux de minimum 36 m² en mezzanine, sanitaires et cuisines individuels, et plus largement la mise en peinture, les portes sectionnelles… Ce sera vraiment qualitatif dans le degré d’achèvement, en ayant fait travailler des entrepreneurs locaux, on y tient !"

Depuis la route Express et forcément bien plus encore directement sur le site, on constate que c’est un imposant bâtiment qui sort de terre à grande vitesse depuis cette semaine. ©ÉdA

L’exemple des Ateliers d’Orcq

"J’insiste: on est vraiment sur un centre d’activités, c’est bien des ateliers qui seront destinés à des PME comme un peintre, un électricien, un brasseur… Cela ne sera pas pour du stockage, ce n’est pas du tout à destination de transporteurs, on ne veut pas de charroi lourd sur le site", continue Mme Vanoverschelde.

Chaque site permettra un gain d’espace grâce à une mezzanine. ©AAVO

Ces futurs espaces du boulevard Industriel se calqueront sur ceux créés récemment au zoning d’Orcq. "À Mouscron, sur le site actuellement en chantier, on projetait à l’époque d’y construire un jour des bureaux supplémentaires. La tendance au télétravail a fait évoluer les besoins: les bureaux se réduisent tandis que certains acteurs cherchent des espaces plus petits qu’ils n’avaient pas.

L’annonce du chantier visible depuis la route Express. ©ÉdA

C’est ainsi qu’on a fait un premier test en lançant Les Ateliers d’Orcq en période Covid, avec une construction entamée en 2019 et un achèvement en 2020: tous les espaces étaient réservés avant même la fin du chantier !

Cependant, nous savons que la situation est différente à l’entrée de Tournai Ouest 2 mais le centre Futur X a aussi ses atouts avec un site désormais fermé la nuit – on a placé des barrières récemment, il y a beaucoup de places de parking et le centre incluant un plan d’eau présente l’avantage d’être très vert, propice à la pause déjeuner à l’extérieur, sur les tables à même le site !", conclut notre interlocutrice.