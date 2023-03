Les 34 PAV de Mouscron, sous-utilisés ou en plein essor ? La Cellule environnement organise un PAV Tour et poursuit la sensibilisation

Si vous savez répondre à ces quatre questions, les PAV n’ont plus de secret pour vous. Mais pour une grande partie de la population mouscronnoise, le système est bien trop méconnu. "Dès lors, il faut continuer la sensibilisation", lance Ann Cloet.

La Cellule environnement a récemment publié une vidéo éclairante sur le système (10 infos pour une bonne utilisation des points d’apport volontaire à Mouscron) et vient de commencer son deuxième PAV Tour après une première initiative à l’automne 2021.

Cette fois-ci, le PAV Tour s’est arrêté à Dottignies le 1er mars. Il se poursuit par les sites de la place Nell (Luingne) le 8 mars, de la rue de l’Hospice (Herseaux) le 9 mars, du boulevard du Hainaut et de la rue des Combattants (Mouscron) les 15 et 16 mars. La première date a réuni une douzaine de Dottigniens, "réceptifs à nos conseils et désireux d’en savoir plus", poursuit l’échevine de l’environnement.

L’organisation d’un deuxième PAV Tour induit-elle une sous-utilisation de ces containers enterrés ? Responsable de la Cellule environnement, Christophe Denève n’est pas si catégorique. "Le taux d’utilisation progresse de mois en mois. C’est une évolution raisonnable, mais constante", estime l’intéressé. "Dire que ça ne fonctionne pas serait largement exagéré. On assiste d’ailleurs à une baisse du tonnage globale de déchets traités, chiffrée à environ deux kilos par habitant et par an en 2022. Sur 60 000 mouscronnois, ça a tout de même un certain impact. "

Ann Cloet poursuit: "on se rend surtout compte que les informations les plus essentielles ne sont pas assimilées ou pas répandues", reprend l’échevine. "Les cinq dates du PAV Tour s’adressent à toutes ces personnes-là. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. "

L’entité de Mouscron compte 34 points d’apport volontaire, bientôt 36 avec deux nouvelles ouvertures à l’avenue de la Promenade (Coquinie, le 6 mars) et dans la rue du Labyrinthe (Blommes, avant la fin du mois). Et ensuite ? "Le déploiement est assez complet et bien réparti géographiquement ", indique encore Christophe Denève. Seul cas de figure qui nécessite l’installation de PAV: la création de nouveaux lotissements d’une certaine ampleur, où le point d’apport volontaire fait partie d’une clause imposée dans le cahier des charges urbanistiques.

Des chiffres encourageants

Pour dresser des constats, il faut partir de données chiffrées. La première statistique concerne donc (en tonne) les déchets récoltés par habitant et par an. Entre 2020 et 2021, la baisse est impressionnante, puisqu’on passe de 199 à 144 tonnes. Si elle est plus faible, cette baisse se confirme en 2022 avec 142 tonnes.

Toujours en tonne, cette fois-ci pour la quantité de déchets récoltés par les différents points d’apport volontaire installés à Mouscron. L’évolution est encourageante, puisqu’on passe de 1457 à 2143 tonnes collectées entre 2021 et 2022 (soit 35 kg par habitant et par an). Une augmentation qui se confirme pour le nombre d’ouvertures sur 365 jours. De 268 481 ouvertures en 2021, les chiffres grimpent à 374 766. De quoi encourager la Cellule environnement à poursuivre la sensibilisation.