Dès l'âge de 14 ans, il a commencé à travailler et pratiquer divers corps de métiers: ferronnerie, tourneur-fraiseur, mécanique. Entre deux, il fait un tour de Belgique à vélo! Il rencontre alors son épouse, devient papa puis va vivre au Congo où il reste près de 10 ans.

Il retrouve Mouscron en 1963 et devient à nouveau papa de la petite dernière, 20 ans après le grand fils. Amoureux de la vie il continue ses collections de timbres, se passionne pour la pêche et le jardinage. Il prend sa prépension à 58 ans et, avec son épouse, décide de visiter le monde. Les amoureux parcourront le globe à travers l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, des plus belles plages du monde aux sommets de l'Himalaya.

Quelle belle et riche rencontre que cet homme encore en pleine forme et plein d'énergie qui explique: "Grâce à Lucia, mon aide familiale, je peux continuer à vivre tranquille chez moi et poursuivre ma collection de timbres que je fais depuis mes 14 ans et maintenant avec ma fille!".