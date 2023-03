Speelplaneet à Mouscron s’adapte aux rythmes scolaires

Speelplaneet est devenu LE terrain de jeux idéal pour les enfants. "Nous disposons d’une plaine de jeux extérieure mais aussi d’une vaste zone intérieure. Les enfants peuvent y jouer de manière complètement sécurisée, pendant que les parents ont la possibilité de s’offrir un petit rafraîchissement", ajoute le gérant.

Un air de côte belge

Niels De Loof se veut à l’écoute de ses clients, enfants et parents, et ne cesse de se renouveler en apportant des nouveautés pour développer et faire grandir l’aire de jeux. Et il ne manque pas d’idées comme le prouve sa dernière installation, dont il rêvait depuis plusieurs années: un grand château en bois installé à l’extérieur. "Nous avons remplacé le gazon par un grand bac à sable pour y placer notre château en bois avec un toboggan et de nombreux éléments qui permettront aux enfants de grimper et s’amuser, se réjouit-il. On va aussi y installer des transats. Cet été, les gens auront l’impression d’être sur la côte belge, plus proche de chez eux et moins cher !"

Le gérant a d’autres idées en tête comme l’installation d’une tyrolienne !

Rue Père Damien 2 à Mouscron - http://www.despeelplaneet.com/