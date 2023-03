Il était 23h07 lorsque l’alerte a été donnée auprès des secours pour un incendie avéré au dernier étage d’un immeuble composé de plusieurs appartements.

Quelques stigmates de la nuit avec une partie du toit qui a été bâché. ©ÉdA

"En arrivant sur place, la police évacuait le bâtiment avec les ambulanciers. On a directement pu attaquer à la lance par l’intérieur via la porte d’entrée et via la coursive en caillebotis à l’arrière où se situait l’appartement", indique le lieutenant Michaux à la coordination de l’intervention.

L’incendie s’est propagé sous la toiture

Un travail des pompiers qui a notamment nécessité un démontage d’une partie du toit. "Il y a eu une reprise du feu sous toiture, ce qui a retardé l’autorisation pour les occupants des autres appartements de pouvoir regagner leur logement. On a été amené à démonter des parois pour y accéder. Cependant, le feu est resté limité uniquement à l’appartement dont le propriétaire a dû être relogé. Tout a été bâché cette nuit", détaille encore M. Michaux. Il y a bien sûr eu quelques problèmes avec de l’eau sur les systèmes électriques qu’il faut sécher.

Ce mercredi matin, toutes les fenêtres du dernier étage étaient ouvertes afin d’encore bien aérer le bâtiment. ©ÉdA

On ne l’écrira jamais assez: à l’heure où certains étaient déjà dans les bras de Morphée, c’est le système de détection qui a peut-être évité le drame.

"Tous les moyens ont bien fonctionné dans le bâtiment, que ce soient l’alarme comme l’exutoire, ce qui a facilité notre travail", conclut le lieutenant.