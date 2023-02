Un chèque de 3 000 € pour La Casanou grâce aux Baillis de Mouscron et à la Musique royale de la Marine

Le commandant militaire de la province de Hainaut, le Hurlu Guy Dobbelaere, a remis le chèque au tandem de coordinatrices, France et Hélène. ©ÉdA

"Ce concert a eu un énorme succès et, le succès aidant, grâce au commandant Guy Dobbelaere, nous pouvons faire un don de 3 000 € à La Casanou, somme qui a aussi pu être récoltée grâce au centre culturel de Mouscron qui nous a accueillis de façon gracieuse.

On est tous concernés par le cancer et ouvrir un lieu d’accueil pareil fut une bonne chose. C’est un espace chaleureux, de convivialité, qui est bien nécessaire pour les personnes qui viennent s’y ressourcer", a expliqué le Grand maître des Baillis, Roby Van Daele, lors d’une cérémonie au sein des locaux nichés à la rue de la Coquinie.

Un moment de convivialité a été organisé entre les coordinatrices et les bénévoles de La Casanou, des Baillis, l’animateur-directeur du centre culturel et le directeur du CHM à l’occasion de la remise du chèque qui aidera bien au fonctionnement de la structure. ©ÉdA

La Casanou est située à l’arrière du CHM, dans l’ancien institut Good Life. L’accès y est libre les mardis et jeudis, entre 10 h 30 et 16 h 30. "Peuvent venir chez nous les personnes durant tout le traitement de leur cancer et ils peuvent continuer à venir durant un an après le traitement. Pourquoi nous prolongeons ? Car c’est un moment pénible ! Tout s’arrête, il n’y a plus de contact avec l’hôpital et l’entourage pense que tout est passé alors que non, il y a encore beaucoup d’effets secondaires comme la fatigue. Nous accueillons autant les femmes que les hommes, même si ces derniers sont bien moindres. Actuellement, c’est approximativement 80 personnes qui viennent chez nous. Pas mal du CHM mais aussi des personnes de Courtrai, de Lille…", détaillent les coordinatrices, France et Hélène, en nous faisant le tour du propriétaire.

Ainsi que l’illustre l’un de nos clichés, La Casanou accueille dans un cadre "comme à la maison", le mardi et le jeudi, au 16 de la rue de la Coquinie. ©ÉdA

Un accueil comme à la maison avec une grande tablée permettant échanges et un tas d’ateliers, une cuisine, un coin salon et des espaces plus confidentiels, comme un local pour des massages ou pour accueillir un coiffeur à qui parler des cheveux qui tombent en toute discrétion plutôt que devant tout le monde, dans un salon…

"C’est une maison avec jardin qui appartient au CHM mais qui est en dehors. C’est cocooning, avec un accueil et des soins de qualité, l’objectif étant de sortir de l’isolement, de créer du lien autour d’un café ou thé offert Tout est gratuit sauf les ateliers – floral, yoga, méditation, jeux de société… – sur RDV et au prix de 3 €. Une journée"Portes ouvertes"sera organisée le 22 avril."