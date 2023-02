L’Imaginarium, une exposition immersive à l’ancienne piscine de Mouscron du 18 mars au 26 avril

La piscine est un endroit particulier, riche d’une histoire forte et singulière que le photographe connaît depuis des années. "À la vue du bassin, j’ai eu une révélation. J’ai su que je devais en tirer quelque chose." Accompagné du Centre culturel de Mouscron, Bruno D’Alimonte propose une exposition immersive qui invite au voyage intérieur, propice à l’imaginaire.

24 photos pour 24 cabines

Comment ? Par le biais d’un projet expérimental sur la co-création par les écritures. Les visiteurs seront amenés, s’ils le souhaitent, à écrire leur propre légende au fil des 24 photos installées individuellement dans 24 cabines. Chaque cabine agit comme le double de la photographie qui séjourne dans le bassin, mais héberge également les essais des participants, qui expérimentent l’exercice de la narration.

De plus, le public aura la possibilité de déambuler dans tout l’espace de la piscine, permettant de questionner l’espace et d’entrer en résonance avec l’époque mais aussi d’apprécier l’exposition sous différents angles et de parfaire son interprétation. Ce projet présente des images qui parlent de nature évanescente et de lutte contre le temps "ce qui rentre parfaitement en résonance avec le lieu, qui lutte lui aussi contre le temps" raconte le bruxellois. L’occasion de plonger au cœur du bassin et de laisser son imaginaire s’exprimer.

Exposition gratuite du 18/03 au 16/04. Vous pouvez suivre le projet sur le site imaginarium.com.