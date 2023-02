À bicyclette sur les nouvelles liaisons cyclables de la commune

Les amateurs, eux, empruntent régulièrement les différents versants de cette ascension quand les VTTistes profitent d’un grand terrain de jeu dans le bois. "C’est une zone Natura 2000, donc nous avons dû baliser scrupuleusement les sentiers accessibles aux deux roues, qui ne peuvent plus sortir de ces itinéraires pour une question de respect de la biodiversité", rappelle Jean-Pierre Bourdeaud’huy.

Plus bas, la pratique du vélo se développe aussi. Et quel meilleur accélérateur qu’un sentier en pleine campagne, à l’abri des voitures ? "Pour se développer économiquement, il y avait plusieurs solutions. Accepter l’extension de l’entreprise Galactic sur 15 hectares près de l’Escaut ou développer le tourisme et le loisir. On a fait le second choix", se souvient le bourgmestre de Mont-de-l’Enclus. "Un zoning rapporte de l’argent ? Il pèse aussi sur le cadre de vie, sur les paysages. Notre volonté reste de préserver ce cadre et de le valoriser."

Depuis l’Escaut et jusqu’à Renaix, très bientôt

Ainsi, un vaste projet voit le jour à l’Enclus-du-Haut avec la conception de trois géants (un "point fort pour attirer des marcheurs et des familles", estime le bourgmestre), l’aménagement d’un circuit d’accrobranche dans les mois à venir, d’un circuit pédestre familial et ludique et d’un vaste parking d’une centaine de places.

Ailleurs, le développement se matérialise par la conception de liaisons cyclables. "Il y a plus de dix ans qu’on veut étoffer ces pistes. Il a fallu dresser un itinéraire bis à celui qu’avait soumis la Région au départ."

Depuis l’Escaut et la passerelle entre Avelgem et Orroir, une nouvelle liaison vient d’être créée. Elle rejoint un croisement où le cycliste (ou le piéton) peut rejoindre l’aérodrome d’Amougies et sa belle terrasse, puis quasiment le centre du village. Un autre tronçon aménagé depuis le même point de départ part vers la Flandre, par Kluisbergen. "Il nous reste la dernière partie à réaliser dans les prochains mois, pour relier Russeignies à Renaix et la boucle sera bouclée. Après le bois, ces pistes sont un autre atout touristique important pour la commune", conclut Jean-Pierre Bourdeaud’huy.

Le Coquillage: quand l’art mêle le symbolique et l’utilitaire

C’est le nom de l’œuvre de land-art que le collectif Bowerbird finalise à la jonction entre la passerelle qui enjambe l’Escaut et le début de la nouvelle liaison cyclable de Mont-de-l’Enclus.

Mardi matin, les membres du collectif d’artistes Bowerbird étaient sur place pour finaliser la construction de l’œuvre, qui se trouve à l’entrée du RAVeL. ©- EDA

Le collectif Bowerbird a été choisi par le bureau de paysagistes JNC International pour réaliser neuf objets de land art dans le cadre du projet transfrontalier Interreg. Ces œuvres sont installés dans les monts de Flandre, côté Français, le Westhoek et en Wallonie picarde. "L’esprit du projet, c’est de mettre en avant le lien entre les différents monts qui correspondent à une même séquence de formation géologique", détaille le collectif d’artistes.

En Wallonie picarde le projet est porté par Ideta et la Maison du Tourisme, en partenariat avec les c ommunes impliquées.

"Bowerbird Collective a été fondé par Wolfgang Bregentzer (historien et designer) et moi-même (paysagiste/urbaniste et cultivateur d’osier)", explique Bram Vanhoof.

"Nous concevons et réalisons des projets de land-art et des structures en osier." Le collectif se dit "ravi" d’avoir été contacté pour ce projet, qui se veut aussi utile. "C’est une aire de pique-nique. Dans nos projets, nous essayons toujours de capter l’esprit du lieu. Pour cela, nous recherchons des liens avec l’environnement immédiat et nous nous inspirons, entre autres, de l’histoire locale et des repères spécifiques dans le paysage. Nos objets ont toujours une fonction. Ludique, symbolique ou utilitaire."

Pour les neuf projets, le collectif a retenu la solution du saule vivant qui colonise et remplace progressivement l’osier sec. Les structures sont donc vivantes et évolutives. C’est d’ailleurs la colonne vertébrale du projet, hommage à l’évolution, de la cellule primitive à l’homme.

"Le site du Mont de l’Enclus est très particulier car c’est une frontière naturelle entre la Flandre et la Wallonie. L’Escaut est une barrière franchie par le pont piétonnier et cyclable qui conduit au nouveau Ravel. La structure que nous proposons est un lieu d’accueil et de convivialité centré sur une table de pique-nique ronde. La forme hémisphérique mais décalée se rapproche d’un coquillage et donc de l’élément aquatique. C’est un abri mais aussi un cheminement car il présente deux accès ", conclut le collectif. L’œuvre sera terminé avant le début du printemps…