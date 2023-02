Plus de 100 restaurants repris sur la plateforme Barestho, créée par le mouscronnois Baptiste Hanssens

De leur choix ? Plus exactement, dans les différents établissements qui font appel à la start-up. "On a commencé avec une dizaine de restaurateurs, essentiellement sur Mouscron et sur Mons, où je vis désormais. "

En trois ans, la plateforme a bien grandi et regroupe désormais une centaine de tables. En terre hurlue, là ou tout a commencé, mais aussi à Tournai, Mons, Nivelles La Louvière, Charleroi, Namur, Liège et Verviers. "On a passé le cap symbolique des 100 restaurants inscrits récemment et on continue de nouer des collaborations. Dans les prochaines semaines, on arrivera à 140 établissements", explique le fondateur de Barestho.

Continuer de s’étendre géographiquement: c’est le pari que se fixe constamment la jeune équipe de Barestho, qui s’est agrandie en avril 2021 avec un premier employé, avant de continuer son développement. "A vec les restrictions sanitaires, notre progression a été timide. C’est logique. Le climat anxiogène n’a pas aidé et les restaurateurs freinaient des quatre fers avant de s’engager." Puis les normes se sont progressivement assouplies. "Il a fallu relancer la machine qui s’était un peu grippée", se souvient le Mouscronnois exilé à Mons. "Le retour à la normale coïncidait, pour nous, à une occasion rêvée de discuter avec les restaurateurs pour leur montrer que Barestho représente un gain de temps. La plateforme supplée ou remplace les réservations par téléphone. Quant au client, il n’est pas obligé d’attendre les horaires d’ouverture pour réserver." À l’heure du tout en instantanéité, c’est un fameux atout. Preuve de la pertinence de la plateforme, Barestho a reçu le prix Mercure de la jeune entreprise, décerné par la Ville de Mons en décembre 2022. Une reconnaissance qui légitime encore un peu plus la plateforme, qui répertorie un peu plus de trente tables rien qu’en Wallonie picarde

Informations et réservation sur https ://www.barestho.com/

Une solution au "no-show" ?

Le "no-show" (comprenez le fait qu’un client réserve une table… pour ne pas s‘y pointer sans annuler) gangrène l’HoReCa. Pour lutter contre ce phénomène qui plombe les restaurateurs, Baptiste Hanssens pense à améliorer sa plateforme, "en leur demandant un acompte à la réservation ou en demandant des coordonnées complètes aux clients. Ça les responsabilise. Mais arrêter totalement ce problème, c’est illusoire", estime le Mouscronnois.