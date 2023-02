Une rue, une histoire à Mouscron: la rue Gustave Dequenne, en mémoire d’un martyr

L’embouchure de cette dernière se transforme alors timidement en rue, que la commune décide de dénommer "Gustave Dequenne", en souvenir de ce résistant qui, sans être originaire de Mouscron, y a vécu et "œuvré" durant le conflit.

"Grand Louis", ce bon Belge

En souvenir de ses faits de résistance accomplis à Mouscron. ©ÉdA

Bien avant l’invasion allemande, pressentant le péril que représentaient pour notre pays les espions circulant dans les territoires de l’Est, Gustave Dequenne, alors agent de la Société nationale des chemins de fer belges, décide de s’engager à repérer les espions ennemis. En mai 1940, il vient se réfugier à Mouscron en compagnie de sa famille, s’installant avenue Louis Desprets.

Refusant de reprendre son service au sein de la SNCB, Gustave Dequenne entre véritablement dans la résistance et participe à la création d’une section locale "Front de l’indépendance". Sous le nom de "Grand Louis", il s’occupe également de la rédaction et de la diffusion de la presse clandestine, ainsi que de l’hébergement et du passage de la frontière des prisonniers évadés des prisons allemandes et des agents du service de renseignements.

La famille Dequenne qui héberge alors une jeune juive allemande, verra les soldats ennemis faire irruption chez elle et emmener la jeune fille, tandis que notre résistant parvient à s’éclipser. Peu après cet épisode, Gustave Dequenne part s’installer chaussée de Lille, non loin de la Belle-Vue, se chargeant encore et toujours de faire passer les prisonniers.

Tombé sous les balles de la Gestapo

En 1944, Gustave Dequenne habite Anderlecht. Le 7 août, repéré ou dénoncé, il est suivi par un agent de la Gestapo en civil, avant d’être arrêté dans un temple protestant alors qu’il transmettait des documents au pasteur. Résistant à l’agent qui tente de le maîtriser, notre héros s’écroulera, la poitrine transpercée par une balle.

Il sera inhumé au cimetière de Saint-Gilles. Quelques mois plus tard, le 10 décembre 1944, une plaque commémorative est inaugurée en mémoire aux victimes tombées durant le conflit, dont Gustave Dequenne. Désireux de conserver le souvenir de quatre années de guerre et de résistance vécues à Mouscron par le résistant, le collège échevinal décidera dès 1950 d’attribuer son nom à l’une des artères proches de la chaussée de Lille.

De la "chicane" de la rue G. Dequenne s’offre le cœur du Nouveau-Monde avec l’église et le château d’eau. Plus proche, la cheminée tronquée de l’ancienne usine du Castert, créée en 1937, qui se dénommera successivement Daphica (début 70), des repreneurs Daouste de Bruxelles, Philippart de Tournai et Castert, Colorfil (repreneurs flandriens) et enfin Sanidyn (confection de bandage). À l’abandon jusqu’à il y a peu, une autre vie se profile pour l’ancienne usine textile, avec la création de lofts. ©ÉdA

Source: "Les rues de Mouscron", par Charles Selosse.