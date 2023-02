La mission première du club est la récolte de fonds pour des associations caritatives locales telles que A vos marques, prêts,…, La Casanou, Les P’tits Gins, Saint Vincent de Paul, L’Estrella, Special Olympics, Cap 48, Cap Vin, Viva for life, Le Rhéto Défi, des écoles de l’entité ainsi que d’autres actions ponctuelles.

Les membres du club viennent d’offrir un chèque de 3 000 € à la Banque alimentaire mouscronnoise. Il a été remis lors de la réunion mensuelle qui précédait la présentation du voyage en Ukraine de Jacques Vandenschrick, président de la Fédération européenne des Banques alimentaires.

C’est principalement grâce à la vente d’œufs en chocolat que le club peut aider les plus démunis. Les chocolats sont confectionnés par un artisan chocolatier.

"Cette action existe depuis trois décennies sur une idée de Rolande Marey et des dames du club de l’époque. C’est notre plus importante activité. L’an passé, nous en avons vendu une tonne, aux particuliers et aux entreprises, et l’on espère faire encore mieux cette année", souhaitent les membres du Club.

Pour ceux qui désirent participer à la vente des œufs de pâques, les commandes se font en ligne jusqu’au 12 mars. La livraison aura lieu au plus tard le 31 mars.

www.actionoeufsdepaques.com