175 ans des pompiers de Mouscron: un concert de Sttellla à la caserne et une expo de véhicules !

Concrètement, la première pompe à incendie de Mouscron a été achetée en 1823. Le corps des pompiers de Mouscron s’est progressivement développé. On retrouve ici, en 1900, la section des pompiers du Mont-à-Leux créée en 1884. ©Com

Sur le parking de la caserne, Jean-Luc Fonck viendra mettre… le feu !

Un noyau de l’Amicale des pompiers de Mouscron prépare ce rendez-vous en coulisses depuis un moment, avec la précieuse collaboration de la Ville de Mouscron et de la zone de secours, comme le détaille l’une de ses chevilles ouvrières, le sergent François Vanfleteren: "Cela fait déjà cinq ou six ans qu’on y pense et, il y a trois ans, on a créé un comité afin de travailler concrètement sur les préparatifs de cet anniversaire. On se voit presque tous les mois pour élaborer le programme, en sachant dès le début que nous voulions à la fois organiser un concert à la caserne et une exposition de véhicules de secours. C’est une logistique très importante. Il y a donc une bonne répartition des tâches, chacun travaille sur un aspect en particulier".

Une centaine de places s’est déjà vendue pour ce concert sous chapiteau qui sera monté sur le parking à l’arrière de la caserne. ©ÉdA

Les festivités seront lancées par Jean-Luc Fonck et sa bande, le vendredi 28 avril, à 20 h 30, sur le parking à l’arrière de la caserne de l’avenue de Barry. C’est notre interlocuteur qui gère plus particulièrement cet aspect du programme: "C’est quelqu’un de simple, de très accessible. On va organiser ça sous chapiteau, au cas où la pluie s’inviterait…" L’infrastructure pourra contenir 600 à 650 personnes "et une centaine de places est déjà vendue !"

Des véhicules de tous âges venus de partout

De l’autre côté de la ville, le Centr’Expo accueillera près d’une soixantaine de véhicules de tous âges, les samedi 29 et dimanche 30 avril. De quoi mettre des étoiles dans les yeux de certains passionnés. "Il y aura une dizaine de vieux véhicules appartenant à la zone de secours dont sept attachés au poste de Mouscron. Le reste viendra de Soignies, de Mettet, d’Alost, de France… Il y aura aussi de vieilles ambulances et de vieux véhicules de la gendarmerie", continue M. Vanfleteren.

Une expo de véhicules anciens de Mouscron et de villes voisines – véhicules de pompiers mais aussi ceux de la gendarmerie et ambulances – sera proposée durant tout le week-end. ©Com.

Le samedi, à 10 h 30 et 14 h 30, la police de Mouscron y proposera aussi une démonstration de maître-chien.

Une marche passant par des lieux marquants

Si l’idée de base était là, le programme a été étoffé avec une marche des artisans longue de 8 kilomètres. Elle sera plutôt atypique puisque le circuit passera en différents points ayant connu des faits divers marquants. Les haltes en ces lieux exposeront d’ailleurs des illustrations de ces moments ayant parfois donné de sacrées suées à quelques générations de pompiers.

Une marche des artisans passera par des lieux marquant de la vie de la caserne hurlue, comme l’incendie du château des comtes datant de 1995. ©ÉdA

"Cela se fera au départ du Centr’Expo, le dimanche matin. Chaque halte se fera là où un événement marquant pour les pompiers s’est produit, avec un montage photos qui sera présenté: l’incendie du château des Comtes, du Comptoir gourmand, de Tiberghien, de la ferme Saint-Achaire, l’accident du Sea King à l’arrière de la caserne dont les images sont tombées dans le domaine public… Une demande a aussi été formulée auprès des autorités locales afin d’éventuellement pouvoir passer par l’ancienne piscine de Mouscron afin de ressortir par notre ancienne caserne attenante aujourd’hui devenue ateliers communaux. Lors de chaque halte, il y aura aussi un artisan local qui présentera ce qu’il fait", conclut le sergent Vanfleteren.

L’affiche de l’événement. ©Pompiers de Mouscron

Pour le concert comme sur le site du Centr’Expo, des bars seront gérés par les pompiers hurlus et de la petite restauration (hamburgers, barbapapa…) sera assurée par l’ASBL Chiara.

Concert de Sttellla: 20 € – ouverture du chapiteau dès 19 heures. 0470 470 202 – amicale.spmouscron@gmail.com

La marche et l’exposition: 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans).