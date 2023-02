Mouscron : des travaux dans la rue du Sapin Vert pendant les deux semaines de vacances scolaires

L’accessibilité des piétons aux commerces et aux habitations reste garantie pendant toute la durée du chantier et la collecte des déchets se fera aux horaires habituels. Veillez cependant à déposer vos sacs derrière les barrières de chantier, hors de l’espace carrossable.

Dans le cadre d’un chantier dans la rue des Ecoles à Dottignies, l’administration communale tient à vous faire part des modifications de circulation qui seront mises en œuvre du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 (hors intempéries). Le tronçon de la rue des Ecoles compris entre la rue de l’Arsenal et la rue Deplasse sera interdit à l’arrêt, au stationnement ainsi qu’à la circulation de 6h à 19h pour la réalisation de la réfection des trottoirs.

En raison de la réalisation des raccordements gaz et électricité pour le nouvel immeuble à appartements situé à l’angle des rues Christ/Dragon, l’administration communale signale des modifications du lundi 20 février à 8h au vendredi 3 mars 2023, 17h.

La circulation et le stationnement seront interdits à hauteur des zones de chantier situées dans la rue du Christ, tronçon compris entre le carrefour des rues Christ/Dragon et le n° 99 et dans la rue du Dragon, tronçon compris entre le carrefour des rues du Dragon/Christ et le n° 161.

La rue du Dragon (depuis la rue de la Wallonie) jusqu’à la zone de chantier sera fermée, à l’exception de la circulation locale. Une déviation sera mise en place en venant de la rue du Dragon, via la rue de la Wallonie, rue du Beau-Site, rue d’Outremeuse et rue de la Marlière.

La rue du Christ, tronçon compris entre la rue du Nouveau-Monde et la zone de chantier, sera mise en double sens de circulation mais uniquement pour la circulation locale. Une déviation sera mise en place via la rue Sainte-Germaine, rue du Nouveau-Monde, rue du Christ et rue des Villas. Une interdiction de stationnement sera prévue, avant chaque zone de chantier, sur une distance de 20 mètres, afin de permettre le retournement de véhicules.

Afin de permettre la déviation des véhicules venant de la rue de la Marlière, la chaussée du Risquons-Tout sera mise en sens unique vers le Risquons-Tout, tronçon compris entre le carrefour avec la rue du Christ et la sortie du parking "dit du cinéma" à la "résidence mercure" située au n°5 chaussée du Risquons-Tout.

Le carrefour des rues du Christ/Dragon sera fermé jour et nuit.