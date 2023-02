Mont-de-l’Enclus : Proximus & Voo veulent améliorer le réseau… et se confrontent aux griefs des Enclusiens

Sans détour, France Vandermeulen évoque la volonté de Voo "d’étendre une connectivité de qualité dans les zones rurales " en tenant compte de la rentabilité des investissements auquel est confronté l’opérateur. "S’il reste des zones blanches en 2023, c’est purement pour des raisons financières", précise la représentante de Voo. La partie sud-est de la commune profitera du déploiement de l’opérateur sur Frasnes-lez-Anvaing, "qui bénéficiera à 200 foyers de Mont-de-l’Enclus", précise-t-elle.

Chez Proximus, la réalité est la même. L’opérateur est "tiraillé entre le coût nécessaire pour développer le réseau et le nombre d’habitations à raccorder." Représentant de Proximus, Antonio Galvanin indique que les aménagements s’étaleront en trois phases. La première concerne l’Enclus du haut (80 habitations), la seconde se concentre sur Orroir et la troisième, le long de la route d’Amougies (Anseroeul). Les trois phases doivent être réalisées avant la fin du second semestre 2022. "Elles représentent un coût de 175 000 euros pour 200 habitations."

Les deux opérateurs se disent à l’affût "d’autres solutions" pour améliorer le réseau. Solutions qui passeraient par des deniers publics, de la Wallonie ou du fédéral. "Voilà 20 ans qu’on demande aux pouvoirs publics de nous aider. La Région et le fédéral se sont réveillés ces dernières années pour respecter une directive européenne. Car sans subside, il nous est impossible de garantir une connectivité à tout le monde", reprend France Vandermeulen.

Voo et Proximus se sont ensuite confrontés aux questions (autant qu’aux griefs) des riverains. Les principales interpellations ? Elles portent sur les défaillances du réseau. "Je ne peux pas travailler de chez moi pendant que mes enfants sont sur internet. Je dois faire mon administratif quand tout le monde dort ", déplore un indépendant. "Pourtant, je paye le même abonnement qu’un Bruxellois pour un réseau cinquante ou cent fois plus lent. "

Un autre citoyen déplore le fait que Mont-de-l’Enclus ne soit pas repris dans l’appel à projets Last Mile, dont bénéficient Frasnes, Celles et Ellezelles. "O n est le village d’irréductibles Gaulois", peste-t-il. "Nous n’avons pas été retenus car le réseau semblait meilleur que celui de Celles au moment de diligenter l’étude", rappelle Jean-Pierre Bourdeaud’huy. Pour Voo, France Vandermeulen précise que l’opérateur "aurait souhaité s’étendre à la commune dans la continuité de Celles et Frasnes" mais qu’il "ne l’oublie pas "

Les nombreuses interpellations citoyennes agiront de toute façon comme une piqûre de rappel.