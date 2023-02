Sa petite-fille Germaine, alors âgée de 30 ans, était loin de penser qu’elle aussi dépasserait le siècle… plus de 70 ans plus tard !

Certes, devenir centenaire est désormais plus courant et n’entraîne plus la liesse populaire d’antan. N’empêche, il s’agit toujours d’un événement majeur au sein d’une famille. Celle de Germaine Mazure s’est réunie dans la cafétéria de la Maison Saint-Joseph où elle est accueillie, depuis quelques années. Avec les restrictions Covid, il a fallu attendre deux ans pour organiser une fête digne de ce nom, c’est chose faite, au grand bonheur de la doyenne, née à Herseaux, le 13 février 1921.

Sa maman décède alors qu’elle n’a que 6 ans. Placée dans un pensionnat à Rollegem, elle rentre chez ses grands-parents lors des vacances. En 1940, déportée en Allemagne où elle est employée dans une usine de munitions, elle s’évade au bout de huit mois.

En 1944, elle épouse Rogier Loosveld. De cette union naîtront deux enfants: Bernard et Edmée, 4 petits et 5 arrière-petits-enfants. Elle a pu assouvir sa passion des fleurs en travaillant 17 ans chez un fleuriste, avant de devenir une mamy attentionnée qui emmenait son petit monde à la mer à chaque vacances de Pâques. Devenus grands, ce sont ses petits-enfants qui l’ont emmenée en pèlerinage à Lourdes, puis à Rome.

Germaine a longtemps joui d’une excellente mémoire qui lui permettait de retenir les numéros de téléphone de tout son entourage.

Pour ses 80 ans, elle effectuait son baptême de l’air tandis que, dix ans plus tard, elle organisait un apéro pour ses amis et voisins car "elle ne vivrait plus longtemps"… Sur ce coup-là, elle s’est trompée et c’est tant mieux pour elle et tous ceux qui l’entourent de leur amour.