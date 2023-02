Une très grande surface consacrée essentiellement à l’univers d’Harry Potter.

La société affichait une belle success story en apparence.

La boutique montoise lors des préparatifs, en mars 2021. ©ÉdA

Elle a rapidement vu grand en inaugurant des boutiques à Courtrai, Gand, Bruges, Mons ou encore Charleroi.

Cependant, une recherche du référencement sur Google annonce désormais "Définitivement fermé", même si le site internet de l’enseigne est, quant à lui, toujours accessible.

Nos confrères d’Het Laatste Nieuws confirment ce jeudi que la société a été déclarée en faillite le 31 janvier et que toutes les boutiques ont dès lors baissé le rideau, précisant que ce n’était plus rentable et relayant les critiques du public ( "Des plaintes concernant des prix élevés et des heures d’ouverture instables").