Dottignies: une action symbolique pour Augustine et tous les enfants atteints d’un cancer

Le 15 février est chaque année dédié aux cancers des enfants. La famille de la petite Augustine Vanneste se mobilise contre les cancers de l’enfant. Elle souhaite mettre en lumière la lutte contre les cancers pédiatriques et les besoins de la recherche, pour que 100% des enfants puissent guérir de leur cancer et avec la meilleure qualité de vie possible.