Construction de cabines d’électricité et de gaz: début du chantier aux 3 Herseaux ou simple feu de paille ?

Quant aux opposants, ils sont majoritairement constitués de citoyens herseautois et espèrent conserver la tranquillité que leur offre ce coin de nature.

De quoi est-il précisément question ?

D’une annonce de projet accessible au public depuis le lundi 13 février et qui concerne la construction de deux cabines électriques et d’une cabine de gaz, dont le demandeur est la SRL Trifolium. "Cette annonce est publiée sur le site de la Ville de Mouscron uniquement parce que nous nous écartons du cahier des charges initial en raison du rêvetement et de la couleur de ces cabines", explose Bernard Dumortier, pour Trifolium. "C’est un point de détail insignifiant", estime le promoteur.

Reste que chaque geste, chaque mouvement est épié, scruté, observé à la loupe dans ce dossier. "On a découvert l’annonce de projet mardi, au lendemain de sa publication", avoue Michaël Loin, membre du collectif Non aux 3 Herseaux. "Notre recours déposé auprès du Conseil d’État est toujours à l’examen", poursuit l’opposant.

Le comité avait le choix entre deux recours possible. Le premier était en suspension et aurait forcé Trifolium à stopper son chantier le temps que le Conseil d’État statue. Le deuxième est en annulation. En d’autres termes, le promoteur peut lancer le chantier, mais à ses risques et périls si le Conseil d’État donne raison aux opposants, qui ont opté pour cette dernière option. "Trifolium peut avancer dans ses différentes démarches. Mais si nous obtenons gain de cause, il devra tout remettre en l’état."

Des nouvelles du recours ?

Personne n’en a. Ni sur la tendance qui se dégage, ni sur la date à laquelle sera rendu le verdict. "Nous avons entamé cette démarche à la fin de l’été 2022. L’avocat qui nous assiste estime qu’il s’agit d’un délai normal pour cette procédure", indique encore Michaël Loin.

Chaque partie est suspendue à la décision de l’instance chargée d’étudier les recours en Belgique. En attendant, le responsable de Trifolium précise que la construction des cabines n’est pas un passage en force. "L’annonce de projet est accessible jusqu’au 06 mars et ne concerne que la légère modification apportée à ces cabines d’électricité et de gaz. Je doute qu’un riverain rouspète à ce sujet. Et si c’est le cas ? Je n’en pense rien. Disons qu’on continue notre bonhomme de chemin", reprend Bernard Dumortier.

Quant à Michaël Loin, il estime que Trifolium "aurait déjà pu entamer les grandes manœuvres" il y a quelques mois, mais qu’il "ne l’a pas fait ", conclut-il.

Pas une enquête publique

Pourquoi il s’agit simplement d’une annonce de projet et non d’une enquête publique ? "Car le code dicté par la Région wallonne ne prévoit pas d’enquête publique lorsqu’il s’agit de la construction d’une cabine d’électricité ou d’une cabine de gaz ", indique Damien Delsoir. "Les citoyens peuvent tout de même consulter le dossier et livrer leurs observations." Ils ont jusqu’au 6 mars pour le faire.