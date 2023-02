2022, une année de biodiversité dans la cité des Hurlus

Une donnée à contrebalancer avec une autre, bien plus encourageante. "De janvier à décembre 2022, 90 personnes ont encodé des données récoltées sur le territoire mouscronnois, ce qui est bien plus que les années précédentes. Plusieurs observateurs ont par ailleurs axé leurs recherches sur les insectes avec des résultats très intéressants", explique Christophe Gruwier dans le rapport. "87 espèces n’avaient jamais été vues sur notre territoire. Ce nombre élevé chaque année est également à mettre en relation avec le réchauffement climatique qui est la principale cause de l’apparition d’espèces plus méridionales. Notre climat convient de mieux en mieux aux espèces plus méridionales. "

912 espèces indigènes sont répertoriées dans les observations de 2022. En quelques lignes, on peut citer de nouvelles espèces comme la Marouette ponctuée chez les oiseaux. Douze espèces de mammifères sont recensées sur le territoire mouscronnois, dont le Putois d’Europe (qui fait son retour). Citons aussi les Fouines et les Renards roux.

Plus de 125 000 données collectées

Depuis le début des comptages, plus de 125 000 données ont été collectées. "Cette base de données est inestimable. Elle permet d’axer des actions de gestion ou de répondre précisément à des questions posées par certaines instances. Les efforts consentis par les naturalistes mouscronnois sont importants et particulièrement utiles. Au fil du temps, l’aperçu de la faune et de la flore qui habitent notre territoire se fait de plus en plus précis. Cette étude au long cours servira à mettre à jour le plan de la biodiversité à Mouscron en 2023", conclut le rapport.

L’accent sera notamment mis sur les papillons de jour et les chauves-souris.

Tous les détails via https ://www.mouscron.be/fr/ma-ville/administration/environnement/pdf/retrospective-2022-ebook.pdf