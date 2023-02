Mouscron : au TUM, le remplacement du court de tennis par les trois terrains de padel n’est plus vraiment d’actualité

"Je ne me fais pas trop d’illusion"

Une première fois retoqué par les autorités mouscronnoises, le projet a évolué.

La direction du club a apporté quelques caractéristiques supplémentaires pour donner du poids au dossier et limiter l’impact de ces trois terrains de padel. Objectif ? Calmer les griefs de certains voisins du TUM.

Deuxième échec.

Dominique Seynhaeve spécule: "je pense qu’il y a aussi des raisons politiques au fait que le projet soit toujours au point mort aujourd’hui. " Le président du club dont les installations sont basées rue de la Passerelle évoque "les clubs qui dépendent de la commune" en précisant que ceux-ci "ont des terrains situés à l’extérieu r" et dont les habitations sont "aussi proches" que dans les plans qu’il a transmis à la Ville de Mouscron. "Je me sens un peu lésé", peste l’intéressé. "On entend aussi parler d’un projet d’appartements qui pourrait sortir de terre près du court de tennis existant. Je ne me fais pas trop d’illusion sur l’avenir de ces trois terrains de padel ", insiste Dominique Seynhaeve.

Le président du TUM a la quasi-certitude que son projet ne remplacera pas le court de tennis existant. Malgré tout, il réfléchit à l’agencer autrement pour agrandir l’offre de padel (en forte hausse) dans son club. "Je n’ai pas beaucoup d’autres solutions à sortir de mon chapeau", tempère-t-il.

Au fond, la construction du terrain basé à Estaimpuis et les litiges qui y opposent les riverains aux propriétaires sert de jurisprudence partout ailleurs. "Les contraintes sont bien plus importantes et l’attention des voisins, accrue. Le cas d’Estaimpuis fait très mal au développement du padel dans la Région", conclut Dominique Seynhaeve.