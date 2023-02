adrien Dolimont Mouscron ARTEM étudiant jeune Ministre ©EdA

On se souvient que celui qui est ministre du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives au Gouvernement wallon depuis un an, en remplacement de Jean-Luc Crucke (qu’on aime aussi associer à Mouscron !) est venu avec une belle enveloppe pour le projet de la future grande école des sports.

En septembre, c’est par la section jeunes du MR hurlu qu’il était invité.

Cette fois, c’est encore un jeune qui est venu parler aux jeunes, ceux de l’ARTEM.

Près d’une vingtaine de questions a pu être posée à l’hôte de marque intervenant avec une décontraction appréciable et appréciée. L’assistance a écouté les réponses relatives à la politique et surtout à l’économie dans un silence religieux. ©ÉdA

Ce mardi matin, face à une centaine d’étudiants, le Libéral a d’abord fait une présentation de la politique, du gouvernement, avant de basculer dans un échange par le biais d’un "Questions-réponses".

"On a centralisé les questions préparées par les jeunes afin d’éviter les répétitions. On les a aussi regroupées par thèmes. Le temps est limité et cela nous permet ainsi de gagner du temps, indique le préfet de l’ARTEM, Serge Dumont. Au final, nous avons 17 questions et le Ministre s’est engagé à répondre à l’ensemble."

Voici les 17 questions bien cogitées, parfois bluffantes, qui ont pu être posées, avec des réponses bien détaillées et surtout adaptées. ©ARTEM

Si l’assistance était importante, il a cependant fallu opérer un choix. "Nombreux sont ceux qui voulaient prendre part à cette rencontre mais il a fallu laisser la priorité aux étudiants en économie", continue M. Dumont.

Issus du général, du qualifiant ou de l’alternance, les jeunes en économie, en techniques commerciales et gestion ou encore proches de l’univers des petites entreprises ont pu en apprendre davantage de la part de cet enseignant d’un jour !

Des aspects les plus larges aux plus pointus ont été brossés

L’intervention s’est avérée intéressante en ce sens que le Ministre pouvait aussi bien aborder des généralités que des aspects plus pointus de la politique, avec certains points qui devraient probablement connaître un prolongement, si pas un développement, plus tard, dans les classes.

Le plan de relance est venu sur la table, la réflexion sur la façon dont il faudra payer la facture des vaccins comme des inondations de l’été 2021 aussi. "On ne peut pas se permettre de faire un budget sans connaître la capacité de financement", a-t-il aussi expliqué. De quoi justement expliquer ensuite ce qu’est un budget lorsqu’on est au gouvernement et comment on le construit. Un envers du décor plutôt éclairant pour ces économistes et gestionnaires en devenir.

Le préfet de l’ARTEM, M. Dumont, et le Ministre face aux étudiants. ©EdA

"L’idée n’est surtout pas de politiser l’école"

Engagé en politique sous la même couleur que l’hôte du jour, le préfet a tenu à préciser que c’est le hasard du calendrier qui a voulu que ce soit M. Dolimont qui soit le premier à intervenir durant cette année scolaire. "Je ne veux pas que les invités aient une seule tendance politique mais qu’il y ait bien un pluralisme. On invitera Saskia Brickmont (Écolo), députée européenne, à l’occasion de la journée mondiale du recyclage, en mars. Et une personne du groupe socialiste plus tard…"