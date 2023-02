Belhabitat à Mouscron: pas siphonnés chez E.D.Systems !

Une nouvelle orientation dans votre carrière professionnelle ?

Non, on reste focus sur la sécurité des lieux mais en essayant de répondre à un besoin urgent. Mon associé et futur gendre, Mario Tonitto, participe le week-end à la campagne betteravière comme chauffeur. Il m’a fait part de l’angoisse générale face à la multiplication des vols de carburant. Avec la crise de l’énergie, ils se multiplient. Quand on sait qu’un réservoir peut contenir 800 litres et que certains camions en ont deux, on évalue la perte financière, sans parler de l’éventualité de dégâts ou d’immobilisation du véhicule. On a donc essayé de trouver une parade et je crois sincèrement qu’on y est parvenu.

C’est-à-dire ?

Nous avons mis au point un bouchon de réservoir muni de censeurs inertiels et autres composants électroniques qui détecte toute tentative d’ouverture, de perçage ou de choc. Dès lors, une alarme stridente s’enclenche, elle met les voleurs en fuite et alerte l’entourage mais surtout le boîtier est relié à une carte SIM qui transmet instantanément l’information au patron, sur son smartphone ou son ordinateur ainsi que la géolocalisation du camion et ce, partout en Europe.

Ce système est branché en permanence ?

Non, il ne s’enclenche que quand le contact se coupe. Le chauffeur dispose aussi d’une télécommande pour désactiver le système, par exemple quand il fait le plein. Ensuite, il se remettra automatiquement en marche.

Le principe paraît simple, personne n’y avait pensé ?

Si mais personne n’avait songé à intégrer ce système dans le bouchon du réservoir. Un appareillage analogue existe par exemple au Portugal mais il est soudé. Cela pourrait poser un problème de garantie en cas d’accident ou de panne et entraîner des conflits entre constructeur et assureur. Ici on ne change rien à la structure. Pour l’instant, on dispose de deux formats de bouchons, pour camions et fourgonnettes. Si la demande est là, on pourrait élargir par exemple aux engins de chantiers.

Qui dit géolocalisation ne dit pas un peu flicage ?

Bien sûr que non: les bénéfices du système sont tels que chacun y trouve son intérêt: le patron peut suivre le périple de ses chauffeurs et eux peuvent profiter sereinement de leur temps de pause. Le système permet même d’étendre la sécurité à la cabine ou la remorque. Un bouton "urgence" se trouve aussi sur la télécommande: en cas de danger, d’agression ou de malaise, le chauffeur peut l’utiliser. La sirène ameutera les autres routiers s’il est par exemple sur une aire de repos et le patron sera aussitôt prévenu et pourra prendre les mesures d’urgence en sachant exactement où se trouve son chauffeur.

Vous comptez déposer un brevet pour votre produit ?

Non, cela coûte cher et sort de notre domaine: on est une entreprise familiale, sans pôle de développement. Toutes ces recherches, les collaborations avec des partenaires ukrainiens, espagnols ou finlandais pour aboutir au prototype nous ont beaucoup coûté, en temps et en argent. On dispose désormais d’un produit fiable, testé durant deux mois, en conditions réelles et dont l’intérêt pour les firmes de transport, petites ou grandes, nous semble évident. Nous espérons simplement l’une ou l’autre commande et sommes persuadés, qu’une fois le processus mis en route, le bouche-à-oreilles fonctionnera et que la demande suivra.

www.edsystems.be