Le zoo de Lille a rouvert ses portes (photos & vidéo)

"Cette fermeture sert à offrir du calme aux animaux et à permettre aux équipes de réaliser des opérations de maintenance des enclos et des travaux de modernisation", résume Stanislas Dendievel, adjoint au maire en charge de la nature.

Les imposants tapirs terrestres partagent leur vaste espace verdoyant avec les loups à crinière très hauts sur pattes. ©ÉdA

Le site de 3,5 hectares inauguré en 1950 en périphérie de Lille, au pied de la magnifique citadelle Vauban, vient de relancer sa saison présentant 88 espèces issues des cinq continents dont 24 menacées.

La colonie de suricates prête toujours à sourire lorsqu’elle se dresse pour apprécier ensemble les moindres rayons de soleil caressant leur torse! ©ÉdA

Dès l’entrée, c’est l’occasion d’apprécier le vaste enclos des pandas roux ayant d’ailleurs mis un beau coup de projecteur sur le site puisque le couple de mammifères a donné naissance à deux adorables boules de poils.

La visite se poursuit par une allée où des animaux à poils et à plumes sont visibles de part et d’autre: les suricates pas farouches qu’il est donc possible de voir de très près amusent la galerie.

Plus loin, un lémurien nous baille au visage ! Volière africaine et enclos australien permettent d’autres découvertes d’animaux parfois majestueux.

Quitter ce couloir animalier, c’est progresser vers de nouveaux enclos.

"Il y a un nouvel environnement pour les renards polaires et pour les muntjacs de Reeves. Ces animaux disposent chacun d’un vrai univers dans un cadre nature, maintenant", continue l’élu.

L’espace des renards polaires est un tout nouvel aménagement au cœur du parc zoologique. ©ÉdA

Des aménagements dans des enclos existants ont aussi été améliorés. "On change chaque année le substrat de l’espace où vivent les animaux. C’est vraiment un enrichissement de leur milieu et, pour certains animaux, c’est une redécouverte qui contribue à leur bien-être", éclaire Sophie Dardalhon, la directrice

L’enclos des siamangs permet de voir ces primates évoluer sur terre ferme comme dans les airs, selon leur bon vouloir! ©ÉdA

Elle est complétée par M. Dendievel: "On a refait l’environnement pour l’espace des loutres et des binturongs, espèces emblématiques de notre zoo qui font l’objet d’une protection, permettant de remplir notre rôle".

Conscientiser

Le programme de conservation et de reproduction "dans notre zoo considéré comme refuge pour la biodiversité" permettra à certains animaux "dans une, deux, trois ou quatre générations" de pouvoir retrouver leur milieu naturel.

Les pandas roux font notamment partie d’un programme de reproduction. L’an dernier, deux petits sont nés: Pyaro et Meï, noms donnés par 4 000 votants en ligne. ©ÉdA

"Au-delà de l’expérience de visite, il y a des activités pédagogiques mais aussi des ateliers de prise de conscience de la protection animale. Il y a beaucoup d’animations tout au long de l’année", insiste la directrice.

Entrée: 6 € (adulte), 3 € (enfant), 15 € (2 adultes et 2 enfants). www.lille.fr/Zoo-de-Lille