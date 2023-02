Enzo Mahieu a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la Grand-Place de Mouscron, samedi vers 19 heures. Il était accompagné de Clara Watteau.

La jeune adolescence mesure environ 1,65 m et est de corpulence normale. Elle a les yeux de couleur marron, les cheveux blonds et porte des lunettes noires carrées. Elle a des baskets (Nike Air de couleur blanche) et un sac à dos rose (de marque Nike également).

Enzo mesure quant à lui entre 1,75 et 1,80 m. De corpulence mince, il a les cheveux de couleur châtain clair. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un jeans noir, d’un pull de foot "PSG" de couleur rouge et d’une veste (gilet) noire de marque Kaporal et des baskets blanches.

Les services de polices demandent aux deux adolescents de prendre contact avec leurs proches afin de les rassurer.

Si vous disposez des informations sur ces disparitions, n’hésitez pas à contacter la police de Mouscron : 056 86 30 00 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Discrétion assurée.

Cet avis a été diffusé avec l’autorisation du Parquet de Mons-Tournai, division Tournai.