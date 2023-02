La femme a réussi à faire un enregistrement audio des faits.

Le couple s’est rencontré en 2017. Il a eu deux enfants, mais après une courte période, la relation est devenue très difficile. Il y avait souvent de la bagarre et la femme appelait régulièrement la police.

"Les enregistrements sonores parlent d’eux-mêmes"

Au cours d’une de ces interventions, elle a raconté avoir été violée deux fois par son mari. La femme a même eu un enregistrement audio de la première fois. "Les enregistrements sonores parlent d’eux-mêmes", a déclaré son avocat. "Monsieur dit que Madame ne peut pas la rejeter parce qu’elle est sa femme, et puis il fait ce qu’il veut."

Or, selon l’avocat de la défense, il n’y a pas eu de viol et la femme l’accuse d’avoir obtenu la garde des enfants. Mais le tribunal correctionnel de Courtrai n’a pas suivi ce raisonnement. Il l’a condamné à deux ans de prison, dont la moitié effective et le reste avec sursis. Il est également privé de ses droits pendant cinq ans et doit verser à son ex-compagne une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.